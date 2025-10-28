باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر مطلبزاده با تبریک هفته پدافند غیرعامل و اشاره به نامگذاری ششم آبانماه به عنوان «روز پدافند رایانکی» (سایبری)، بر اهمیت روزافزون امنیت و پدافند سایبری در جامعه دیجیتال تأکید کرد.
وی ادامه داد: امنیت سایبری در عصر تحول دیجیتال، نهتنها یک ضرورت فنی، بلکه مسوولیتی اجتماعی است و آگاهی عمومی در برابر تهدیدهای فضای مجازی، نخستین سد دفاعی کشور محسوب میشود.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان اظهار داشت: پدافند غیرعامل رایانکی مجموعه اقداماتی است که با هدف محافظت از اطلاعات، شبکهها و سامانههای رایانهای در برابر تهدیدات و حملات سایبری و کاهش آسیبپذیریها انجام میشود.
وی با اشاره به شعار امسال پدافند سایبری با عنوان «آگاهانه کلیک کنیم؛ امنیت و پدافند سایبری یک ضرورت است»، خاطرنشان کرد: افزایش سواد دیجیتال کاربران و ترویج فرهنگ استفاده ایمن از خدمات آنلاین، نقش مهمی در کاهش آسیبهای احتمالی فضای مجازی دارد.
مطلب زاده خاطرنشان کرد: کلاهبرداریهای اینترنتی در دنیای دیجیتال امروز، بهطور فزایندهای پیچیده شده و افراد و سازمانها را هدف حملات سایبری قرار میدهد؛ بنابراین ترویج فرهنگ پدافند سایبری میتواند موجب کاهش تهدیدها و آسیبپذیریها شود.
وی با اشاره به برنامههای این اداره کل برای نکوداشت هفته پدافند غیرعامل (پنجم تا یازدهم آبانماه) گفت: برنامهریزی لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این هفته با همکاری واحدهای تابعه انجام شده و در این مدت مانورهای تخصصی، انتشار بیانیههای تبیینی و ترویجی در حوزه پدافند سایبری، ارتقای سطح آگاهی و مهارتهای عمومی مردم در برابر تهدیدات سایبری و اجرای طرحهای افزایش تابآوری زیرساختهای ارتباطی برگزار خواهد شد.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اصفهان ابراز امیدواری کرد با اجرای این برنامهها، گامی مؤثر در تقویت توان پدافندی استان در حوزه فناوری اطلاعات و سایبری برداشته شود.
منبع: ایرنا