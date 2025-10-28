باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی در جلسه تحلیل تصادفات جادهای استان که با محوریت پیشگیری و ارزیابی اقدامات مشترک میان پلیس راه و راهداری برگزار شد بر لزوم تغییر نگرش و اتخاذ رویکردی نو در کاهش تصادفات جادهای تأکید کرد و گفت: برای کاهش تصادفات نباید تنها به یکی از عوامل مؤثر بسنده کرد، باید باورها را تغییر داد و به نقش انسان، خودرو و جاده به صورت همزمان و متوازن توجه داشت.
ارسلان شکری افزود: اگرچه طبق نظر کارشناسان، سهم جاده در بروز تصادفات کمتر از دو عامل دیگر است، اما اقدامات فرهنگی، آموزشی و بازدارنده باید در هر سه بخش به طور هماهنگ دنبال شود.
مدیرکل راهداری استان با تأکید بر نقش محوری عامل انسانی گفت: ارتقای فرهنگ رانندگی و آموزش مستمر رانندگان از مؤثرترین راهکارها برای کاهش تلفات جادهای است.
شکری به اقدامات راهداری در زمینه ایمنسازی محورهای مواصلاتی استان نیز اشاره کرد و افزود: شناسایی و ایمنسازی نقاط پرتصادف با استفاده از روشهای نوین، تأثیر بسزایی در کاهش تصادفات دارد، در کنار اقدامات فرهنگی، توسعه فعالیتهای سختافزاری نیز ضروری است تا روند کاهشی تلفات حفظ شود.
فرمانده پلیس راه آذربایجانغربی نیز با بیان اینکه ایمنی جادهها و حفظ جان مردم اولویت اصلی پلیس راه است، گفت: بر اساس آمار، ۵۰ درصد تصادفات جرحی و فوتی در راههای اصلی، ۸ درصد در بزرگراهها، ۲۱ درصد در راههای روستایی و ۲۱ درصد در راههای فرعی رخ میدهد و همچنین ۷۹ درصد وسایل نقلیه دخیل در این حوادث خودروهای سواری هستند.
سرهنگ علیرضا پناهی محورهای ارومیه–سلماس، ارومیه–مهاباد و محور سرو را به ترتیب پرتصادفترین محورهای آذربایجانغربی معرفی کرد و با قدردانی از اقدامات ایمنی راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی در جادهها افزود: تردد در محورهای مواصلاتی استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۷ درصد افزایش یافته است، اما با اجرای اقدامات ایمنی و ترافیکی، در برخی محورها آمار فوتیها تثبیت یا حتی کاهش یافته است.