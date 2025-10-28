باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مفهوم  پدافند غیر عامل چیست و مردم باید چقدر از آن آگاهی داشته باشند؟ + فیلم

رئیس اداره پدافند شهری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در مورد پدافند غیرعامل توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی حسینی، رئیس اداره پدافند شهری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با‌ حضور در برنامه سلام تهران در خصوص پدافند غیرعامل نکاتی بیان کرد.

 

 

 

