فرماندار تهران بر لزوم توجه ویژه به ظرفیت‌های بومی در ایجاد اشتغال پایدار تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در جلسه هم‌اندیشی و اتخاذ راهکار‌های لازم در زمینه توسعه اشتغال و حمایت از مشاغل خانگی در بخش آفتاب، ضمن تبریک میلاد فرخنده حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، از تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت گرفته، با اشاره به اهمیت حضور بانوان در عرصه‌های مدیریتی گفت: بار‌ها شاهد بوده‌ایم که بانوان در مسئولیت‌های اجرایی و اجتماعی عملکردی درخشان داشته‌اند و بخش آفتاب نیز از این ظرفیت ارزشمند بی‌بهره نبوده است. باید فرصت‌های بیشتری برای نقش‌آفرینی بانوان در مدیریت محلی فراهم شود.

خوش‌اقبال در ادامه هدف اصلی این نشست را بررسی مسائل و مشکلات بخش آفتاب و اتخاذ تصمیمات عملی برای توسعه اشتغال و حمایت از مشاغل خانگی عنوان کرد و افزود: یکی از رویکرد‌های مهم دولت، حمایت از فعالیت‌های خرد و خانگی است که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها، افزایش تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.

معاون استاندار تهران با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و ضرورت هم‌افزایی بین دستگاه‌ها تصریح کرد: در این شرایط دشوار، مردم بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی، همدلی و حمایت مسئولان هستند. چنین جلساتی می‌تواند ضمن بررسی دقیق مشکلات، روزنه‌ای از امید و نشاط در جامعه ایجاد کند و نشان دهد که مدیران به فکر مسائل مردم هستند.

وی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جلسه و مدیران حاضر، ابراز امیدواری کرد: با پیگیری مستمر و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها بتوانیم گام‌های مؤثری در جهت رفع مشکلات، ایجاد فرصت‌های شغلی و ارتقای سطح رضایتمندی مردم بخش آفتاب برداریم.

برچسب ها: فرماندار تهران ، مشاغل خانگی
خبرهای مرتبط
آمادگی کامل فرمانداری تهران برای برگزاری انتخابات سالم و قانون‌مدار شوراها
تأکید فرماندار تهران بر لزوم رعایت مهلت قانونی استعفا از سوی داوطلبان انتخابات شورا‌ها
ساماندهی حریم تهران تحت حاکمیت قانون باشد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پرداخت بیش از ۲۴ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ۶ ماهه نخست سال
ادعای خروج یکی از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور کذب است
تولید خودرو‌های ویژه معلولان در کشور ادامه دارد
ارائه پیشنهادهای حوزه معلولان از سوی سازمان بهزیستی به شورای عالی انقلاب فرهنگی
آمار بالای وقوع حوادث گازی در تهران + فیلم
احیای موفق گور ایرانی الگویی برای حفاظت از گونه‌های در معرض خطر است
جزئیات شاخص‌های استطاعت جسمی در «سامانه حج من» برای پیش ثبت نام حج تمتع چیست؟
خطر لوازم برقی نامناسب در منازل + فیلم
آخرین اخبار
جزئیات شاخص‌های استطاعت جسمی در «سامانه حج من» برای پیش ثبت نام حج تمتع چیست؟
ارائه پیشنهادهای حوزه معلولان از سوی سازمان بهزیستی به شورای عالی انقلاب فرهنگی
ادعای خروج یکی از سهامداران اصلی بانک آینده از کشور کذب است
احیای موفق گور ایرانی الگویی برای حفاظت از گونه‌های در معرض خطر است
پرداخت بیش از ۲۴ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در ۶ ماهه نخست سال
آمار بالای وقوع حوادث گازی در تهران + فیلم
خطر لوازم برقی نامناسب در منازل + فیلم
تولید خودرو‌های ویژه معلولان در کشور ادامه دارد
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است
کشف ۱۴۵ تن برنج احتکاری
نظر پزشکی قانونی درباره پرونده پژمان جمشیدی
اتوبوس‌های ۱۸ و ۲۵ متری در کشور تولید نمی‌شود
سردار رادان: نیرو‌های مسلح دیوار اقتدار ملی را مستحکم‌تر از همیشه ساخته‌اند
سهم ۳ درصدی شستا در تولید ناخالصی کشور/ شستا زیان‌ده نیست
همایش توسعه سلامت اجتماعی شهروندان تهران برگزار می شود
پرداخت هزینه‌های بیمه تکمیلی بازنشستگان الکترونیکی شد
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با پرونده پژمان جمشیدی/ تشریح اقدامات دستگاه قضایی در مورد بانک آینده
اجرای بیش از ۳۰ هزار طرح اشتغال‌زایی در مناطق محروم توسط ستاد اجرایی فرمان امام
شأن شورای شهر نظارت است، نه حمایت حزبی
بیش از ۵ هزار دانش آموز معلول از خدمات حمل‌ونقل رایگان بهره‌مند هستند
نقد عملکرد مدیریت شهری باید مستند باشد، نه سیاه‌نمایی
تشکیل بنیاد تعاون در قوه قضاییه
اجرای طرح «سلامت اجتماعی محله‌محور» در ۲۵۰۰ مدرسه سراسر کشور
تأکید معاون سیاسی فرمانداری تهران بر نقش محوری احزاب در انتخابات شورای شهر
فرماندار تهران: ایجاد اشتغال و حمایت از مشاغل خانگی، گام مؤثر در افزایش رضایتمندی مردم است
رفع مشکل شماره‌گذاری ۹۴۴۱ دستگاه خودروی نیسان با پیگیری دادستانی تهران
ناگفته‌های پرونده سوپراستار/ گفت‏‌وگو با شاکی پرونده «پژمان جمشیدی»
ترافیک صبحگاهی در ۲ بزرگراه شهید حکیم و سلیمانی پرحجم و سنگین است
ثبت ۲۰۰ هزار تخلف رانندگی توسط دوربین‌های «رادارگان» در تهران
تهران از ابتدای سال ۹۸ روز هوای آلوده داشته است