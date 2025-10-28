باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی فرمانداری تهران، حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران در جلسه هماندیشی و اتخاذ راهکارهای لازم در زمینه توسعه اشتغال و حمایت از مشاغل خانگی در بخش آفتاب، ضمن تبریک میلاد فرخنده حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، از تلاشها و پیگیریهای صورت گرفته، با اشاره به اهمیت حضور بانوان در عرصههای مدیریتی گفت: بارها شاهد بودهایم که بانوان در مسئولیتهای اجرایی و اجتماعی عملکردی درخشان داشتهاند و بخش آفتاب نیز از این ظرفیت ارزشمند بیبهره نبوده است. باید فرصتهای بیشتری برای نقشآفرینی بانوان در مدیریت محلی فراهم شود.
خوشاقبال در ادامه هدف اصلی این نشست را بررسی مسائل و مشکلات بخش آفتاب و اتخاذ تصمیمات عملی برای توسعه اشتغال و حمایت از مشاغل خانگی عنوان کرد و افزود: یکی از رویکردهای مهم دولت، حمایت از فعالیتهای خرد و خانگی است که میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها، افزایش تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.
معاون استاندار تهران با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و ضرورت همافزایی بین دستگاهها تصریح کرد: در این شرایط دشوار، مردم بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی، همدلی و حمایت مسئولان هستند. چنین جلساتی میتواند ضمن بررسی دقیق مشکلات، روزنهای از امید و نشاط در جامعه ایجاد کند و نشان دهد که مدیران به فکر مسائل مردم هستند.
وی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جلسه و مدیران حاضر، ابراز امیدواری کرد: با پیگیری مستمر و همافزایی همه دستگاهها بتوانیم گامهای مؤثری در جهت رفع مشکلات، ایجاد فرصتهای شغلی و ارتقای سطح رضایتمندی مردم بخش آفتاب برداریم.