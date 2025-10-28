شهروندخبرنگار ما تصاویری از برگزاری مراسم جشن ولادت حضرت زینب (س) در شهرستان ماهدشت استان البرز را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در تقویم کشورمان، پنجم جمادی الاولی مصادف با سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار نامگذاری شده است. این مناسبت فرخنده هر ساله با احترام و شور معنوی میان مردم دیندار و متدیان کشورمان، گرامی داشته می‌شود. این روز نه تنها فرصتی برای یادآوری زندگی پربار و فداکاری‌های حضرت زینب کبری (س) است، بلکه الهام‌بخش تمامی پرستاران و کسانی است که با عشق و تعهد، سلامت بیماران را حفظ می‌کنند. به همین مناسبت مراسم جشنی با حضور بانوان زینبی در مصلی شهرستان ماهدشت استان البرز برگزار شد. گفتنی است این مراسم به همت ستاد نماز جمعه ماهدشت و حوزه بسیج ۵۱۸ حضرت‌ام البنین برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - البرز

