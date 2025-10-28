باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان به میزبانی چین و در شهر ووشی در حال برگزاری است.
امروز (سهشنبه) تیم ایران دو نماینده در بخش مردان و بانوان داشت که هر دو هوگوپوش با شکست در گام نخست حذف شدند تا ناکامیهای تیم ایران ادامه داشته باشد.
نسترن ولیزاده در وزن منهای ۶۷ کیلوگرم بانوان در دور نخست برابر سالترو از مکزیک ایستاد و در رقابتی نزدیک که امتیاز کمی در آن رد و بدل شد و سه راند ادامه داشت، باخت و حذف شد.
در وزن منهای ۶۸ کیلوگرم مردان، صادق دهقانی برابر حریفی از روسیه که با پرچم فدراسیون جهانی در این مسابقات شرکت کرده در دو راند باخت و او هم به جمع حذفیها پیوست.
تا پایان روز پنجم رقابتهای جهانی چین، مهدی حاجیموسایی به مدال نقره رسیده و مهدی رزمیان، محمدحسین یزدانی، آرین سلیمی، مهران برخورداری، صادق دهقانی، مهلا مومنزاده، ناهید کیانی، ملیکا میرحسینی، سعیده نصیری و نسترن ولیزاده از دور مسابقات حذف شدهاند.
این پیکارها روز پنجشنبه به اتمام خواهد رسید و باید دید در دو روز آینده نمایندگان باقی مانده تیم ایران به مدال میرسند یا روند حذفیها ادامه مییابد.