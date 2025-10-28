باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با حضور در بیمارستان‌های کاشانی و هاجر شهرکرد، از بخش‌های مختلف این مراکز درمانی بازدید کرد و این روز خجسته را به جامعه شریف و فداکار پرستاری تبریک گفت.

در جریان این بازدید حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی ضمن گفت‌وگو با پرستاران، بیماران و خانواده‌های آنان، با اهدای گل، از مجاهدت‌های صادقانه و زحمات شبانه‌روزی کادر پرستاری تقدیر و تشکر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی امام جمعه شهرکرد در این دیدار، با بیان اینکه حضرت زینب کبری سلام الله علیها بانوی بزرگواری که پس از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام مدیریت کاروان اسرای کربلا و پرستاری از حضرت امام زین العابدین علیه السلام را بر عهده داشتند افزود: افتخار پیدا کردیم امروز در معیت دوستان آمدیم برای دیدار پرستاران عزیز و اینکه خدا قوت و خسته نباشید و تبریک بگوییم هم خدمت پرستارانی که در شهر ما و در استان ما خدمت می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در چهارمحال و بختیاری در ادامه با تأکید بر ارزش والای پرستاری گفت: الحق و الانصاف پرستاری کردن از بیماران و از اشخاص ضعیف و ناتوان یکی از درخشان‌ترین ثواب‌ها و کارهای خیر و پسندیده است.

امام جمعه شهرکرد با بیان دو تبریک به پرستاران، خاطرنشان کرد: یکی به خاطر اینکه روز پرستار است و یکی دیگر هم به خاطر این توفیقی که دارند و از بیماران پرستاری می‌کنند؛ بدون تردید نگهداری و پرستاری از بیماران سخت و طاقت‌فرسا است اما من امیدوارم که ان‌شاءالله خدا توفیق به پرستاران بدهد و خداوند به آنان کمک کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی افزود: همان طور که روز تولد حضرت زینب سلام الله علیها را روز پرستار نامیدند، آن چیزی که ما انتظار داریم، قطعا نظر رهبر معظم انقلاب همین است که پرستاران ما با تأسی و اقتدا به حضرت زینب (سلام الله علیها) در معنویت، دیانت، حفظ ارزش‌های اسلامی و دینی و در مهربانی، رأفت و عطوفت در جامعه بیش از پیش کوشا باشند و ایفای نقش کنند و بیماران خودشان را مثل دسته گل نگهداری و مراقبت کنند.