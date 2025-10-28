مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز گفت: ۳۹۰ پرستار نیکوکار دراین استان سرپرستی ۵۲۰ نفر از فرزندان ایتام و محسنین زیر پوشش حمایتی این نهاد را عهده گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رضا البرزی گفت: پرستاران با تداوم روح ایثار و مهربانی، این‌بار در عرصه‌ای فراتر از خدمت درمانی، با حمایت از کودکان نیازمند، معنای حقیقی پرستاری از جان و دل را به نمایش گذاشتند.

وی یادآور شد: این اقدام پرستاران استان البرز نمادی از عشق، انسانیت و تداوم فرهنگ احسان در جامعه است.

البرزی در ادامه با اشاره به گسترش طرح اکرام ایتام و محسنین در البرز اظهار کرد: اکنون ۵۳ هزار حامی نیکوکار سرپرستی ۹۸۷۱ فرزند یتیم و محسنین را برعهده دارند و این همراهی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای آینده فرزندان نیازمند استان است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز گفت: اکنون یک هزار و ۸۴۹ فرزند یتیم و هشت هزار و۲۲ فرزند محسنین همچنان در انتظار حمایت هستند، بنابراین از خیران و مردم نیکوکار دعوت می‌کنیم با پیوستن به این طرح، لبخند و امید را به زندگی این کودکان هدیه دهند.

وی یادآورشد: نیکوکاران می‌توانند برای مشارکت در طرح اکرام، عدد ۲۶ را به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳ ارسال کرده یا از طریق لینک https://digiform.ir/ekramalborz و سایت ekram.emdad.ir اقدام کنند.

