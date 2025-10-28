باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - همزمان با وجود مشکلات بسیار زیاد برای عدم واردات کامیونها و کشندهها که در کشور وجود داشت، و با توجه به آنکه بسیاری از کامیونها به دلیل مشکلاتی که داشتند امکان ترخیصشان وجود نداشت، در حال حاضر گمرک ایران به این موضوع ورود کرده و به زودی فهرست ترخیص کامیونها و کشندههایی که چندین ماه است در مرز کشور ترکیه باقی ماندهاند، منتشر میشود.
در همین راستا فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: تمامی کامیونها و کشندههای وارداتی که در گمرک کشور ترکیه باقی مانده و قرار بود در شهریور ماه ترخیص شوند، به زودی تعیین تکلیف میشوند.
وی ادامه داد: گمرک در حال تکمیل فهرست کشندهها و کامیونهایی است که بر اساس مصوبات هیئت وزیران باید سه ماه پیش وارد کشور میشدند اما هنوز اقدامی برای ترخیص آنها صورت نگرفته است.
پیش از این، رئیس کل گمرک ایران اعلام کرده بود که مجوز ورود حدود ۶۰۰ دستگاه از کشندهها و کامیونهای بلاتکلیف به کشور که سال ۱۴۰۳ وارد ترکیه شده بود، صادر شده است.
گفتنی است؛ پس از ابلاغ دولت در شهریورماه، وزارت صمت و گمرک مسئول شناسایی کامیونهای ایرانی در خاک ترکیه شدند؛ ما با رئیس کل گمرک ترکیه جلسه وبیناری داشتیم و خواستیم لیست شاسیهای وارد شده از اروپا به خاک ترکیه در سال ۱۴۰۳ را اعلام کنند.
تاکنون ۱۴۷۲ دستگاه شاسی اعلام شده که پس از بررسیهای کارشناسی در سازمان توسعه تجارت، حدود ۶۰۰ دستگاه تأیید و به دولت ارسال شد. دولت نیز بلافاصله تأیید کرد و عملیات ورود آنها به کشور آغاز شده است.