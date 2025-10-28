باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - کامبیز ناظریان، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، در کنفرانسی با بیان مسئولیت‌های این شرکت در تأمین برق برای ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک در شهر تهران، گفت: شرکت توزیع تهران بزرگ به عنوان نخستین شرکت توزیع برق در خاورمیانه، بر اساس سیاست‌های ابلاغی وزارت نیرو و شرکت توانیر، با رویکرد تحول دیجیتال و هوشمندسازی، دستاورد‌هایی را برای اولین بار در صنعت برق کشور پیاده‌سازی کرده است.

او افزود: این شرکت با حجم گسترده‌ای از شبکه‌های برق، مراکز هدایت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و مراکز حیاتی و حساس را در تهران تأمین می‌کند. یکی از این دستاوردها، راه‌اندازی اولین شبکه برق انرژی کشور در تهران است که با توجه به برنامه‌های راداری در حال انجام، نقش موثری در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر اساس داده‌کاری دارد.

ناظریان به کاربرد‌های رصدخانه هوشمند اشاره کرد و گفت: امسال این رصدخانه به عنوان قرارگاه کنترل مصرف انرژی مورد بهره‌برداری قرار گرفت. بر اساس اقداماتی که در حوزه مدیریت مصرف انجام شد، ما برای اولین بار در تاریخ صنعت برق کشور شاهد صرفه‌جویی انرژی به میزان ۵ درصد بوده‌ایم، که معادل تأمین برق حدود ۵۰۰ هزار مشترک و یک شهر ۲ میلیون نفره است. این صرفه‌جویی معادل اثرگذاری یک نیروگاه ۱۰۰۰ مگاواتی است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ همچنین به بهره‌برداری از اولین مجموعه هوشمندسازی و فناوری اطلاعات منطبق بر جی‌آی‌اس اشاره کرد و افزود: این رصدخانه بر اساس اطلاعات جی‌آی‌اس، به منظور ارتقای سطح رضایتمندی مشترکین و ارتباط دوسویه با آنها راه‌اندازی شده است و می‌تواند به بهینه‌سازی مصرف انرژی کمک کند.

