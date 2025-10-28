متخصص بیماری‌های اطفال با تأکید بر اهمیت تشخیص و درمان به‌موقع عفونت ادراری در کودکان، این بیماری را زنگ خطری جدی برای سلامت دستگاه ادراری و کلیه‌ها دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان -  زهرا چایچی متخصص بیماری‌های اطفال و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: عفونت ادراری در کودکان، به‌ویژه در نوزادان، از شایع‌ترین بیماری‌های عفونی به شمار می‌رود و در صورت بی‌توجهی می‌تواند موجب آسیب‌های جدی به کلیه و سیستم دفع ادرار شود.

وی افزود: عفونت ادراری نوعی عفونت باکتریایی است که در اثر ورود میکروب از طریق مجرای ادرار به دستگاه ادراری ایجاد می‌شود. این عارضه ممکن است در هر سنی بروز کند، اما شیوع آن در نوزادان زیر ۱۲ ماه بیشتر است. احتمال ابتلا در پسران، به‌ویژه پسرانی که ختنه نشده‌اند، نسبت به دختران بالاتر است.

به گفته این متخصص، تشخیص عفونت ادراری در کودکان خردسال دشوارتر است، زیرا آنان قادر به بیان دقیق علائم خود نیستند.

چایچی توصیه کرد: والدین باید با دقت تغییرات رفتاری و علائم جسمی فرزند خود را زیر نظر بگیرند و در صورت مشاهده نشانه‌های بیماری، سریعاً برای درمان اقدام کنند تا از آسیب‌های بلندمدت کلیوی پیشگیری شود.

این متخصص در ادامه درباره انواع عفونت ادراری توضیح داد:عفونت ادراری در کودکان به‌طور کلی به دو نوع تقسیم می‌شود؛ سیستیت (عفونت دستگاه ادراری تحتانی) که در لوله خروج ادرار از مثانه ایجاد می‌شود، پیلونفریت (عفونت دستگاه ادراری فوقانی) که نواحی بالاتر مانند کلیه و مجاری ادراری را درگیر کرده و می‌تواند به کلیه‌ها آسیب برساند.

چایچی با اشاره به علل بروز این عفونت‌ها گفت: عامل اصلی ایجاد عفونت، ورود و تکثیر باکتری‌ها در دستگاه ادراری است. در بیشتر موارد، باکتری‌ها از روده و طریق مدفوع وارد مجرای ادرار می‌شوند. همچنین کودکانی که از یبوست رنج می‌برند یا دچار رفلاکس ادراری هستند، بیش از دیگران در معرض ابتلا به عفونت قرار دارند. در مواردی که دریچه مثانه دچار اختلال باشد، بازگشت ادرار به کلیه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز عفونت شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد علائم شایع عفونت ادراری در نوزادان را ادرار تند و بدبو، تب، درد و احساس پر بودن شکم، کاهش وزن، تحریک‌پذیری، اسهال، استفراغ و زردی عنوان کرد.

این متخصص بیماری های اطفال در پایان خاطرنشان کرد: درمان اصلی عفونت ادراری در کودکان بر پایه مصرف آنتی‌بیوتیک‌هاست که بسته به شدت بیماری به‌صورت شربت، قرص یا تزریق تجویز می‌شود. تشخیص و درمان به‌موقع می‌تواند از بروز عوارض خطرناک و آسیب دائمی به کلیه‌ها جلوگیری کند.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: عفونت ادراری کودکان ، سلامت کلیه ها
