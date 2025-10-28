باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
طرز فکر اشتباهی که برای درمان ریزش مو وجود دارد + فیلم

متخصص پوست و مو در خصوص ریزش مو توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرهوشنگ احسانی، متخصص پوست و مو با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد ریزش مو نکاتی بیان کرد.

 

 

