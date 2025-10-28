سرمربی آرژانتینی اتلتیکو مادرید به ستایش از عملکرد شاگردانش بعد از پیروزی برابر رئال بتیس پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتلتیکو مادرید دوشنبه‌شب (پنجم آبان) در آخرین بازی هفته دهم رقابت‌های لالیگا مهمان رئال بتیس بود. تیم مادریدی در این بازی خارج از خانه موفق شد با نتیجه دو بر صفر به پیروزی برسد تا با ۱۹ امتیاز در رده چهارم جدول رده‌بندی لالیگا قرار بگیرد.

به نقل از مارکا، دیگو سیمئونه در نشست خبری پایان بازی گفت: آنچه را امروز اتفاق افتاد حفظ خواهم کرد. همه چیز قبل از این، گذشته است. درست است که اوبلاک دفاع خوبی در برابر عبدالصمد الزلزولی انجام داد ولی ما نیمه اول را با احساسی عالی به پایان رساندیم. در نیمه دوم فرصت‌های مسلمی برای زدن گل سوم نداشتیم؛ هرچند ممکن به نظر می‌رسید. بتیس پس از خارج‌کردن مارک روکا، تغییرات هجومی بزرگی داشت ولی ما توانستیم دروازه‌مان را بسته نگه داریم و با بردی مهم و ضروری زمین را ترک کنیم.

این سرمربی آرژانتینی درباره عملکرد خیمنس، مدافع تیمش، هم گفت: او بازیکن بسیار مهمی برای ماست و وقتی در بهترین فرم بدنی‌اش باشد، به چنین سطحی از عملکرد نیاز داریم.

سیمئونه درباره عملکرد تیمش در نیمه اول نیز اظهار داشت: فکر نمی‌کنم این بهترین نیمه اول ما خارج از خانه در این فصل بوده باشد، چون مقابل اسپانیول و مایورکا هم عملکرد خوبی داشتیم، اما چون گل نزدیم، انگار در سطح خودمان نبودیم. امروز نیمه اول مهمی را تکرار کردیم و می‌توانستیم با نتیجه بهتری آن را به پایان برسانیم. این یک پیروزی ارزشمند برای ماست. سعی کردیم در بازی‌های قبلی به آن برسیم، اما موفق نشدیم؛ بنابراین باید به همین روش ادامه دهیم و خود را برای بازی شنبه آینده آماده کنیم.

سرمربی اتلتیکومادرید در پایان درباره تعویض‌های انجام‌شده در بازی گفت: تعویض‌ها متناسب بودند؛ الکس به جای آلوارز آمد تا برای ضدحمله‌ها آماده باشد و آنتوان گریزمان هم به جای باینا آمد تا در بازیسازی شرکت کند. به نظرم کار تیمی ما خوب بود و توانستیم علاوه بر زدن دو گل دروازه‌مان را هم بسته نگه داریم و این مهم است.

برچسب ها: اتلتیکو مادرید ، لالیگا ، رئال بتیس
خبرهای مرتبط
ترکیب رئال و بارسا برای حضور در ال‌کلاسیکو اعلام شد
لالیگا اسپانیا؛
رئال مادرید در فکر انتقام گیری/ بارسلونا برای گرفتن صدرنشینی راهی مادرید شد
ام‌باپه آماده ال‌کلاسیکو‌ام‌باپه آماده ال‌کلاسیکو
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتقال صابر کاظمی به ایران با تدابیر ویژه پزشکی
کشتی آزاد ایران نایب‌قهرمان امید‌های جهان شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ دختران والیبال ایران فینالیست شدند
بازی‌های آسیایی جوانان؛ مدال برنز چهار بوکسور ایران قطعی شد
متاسفانه نحوه کنار گذاشتن هاشمیان درست نبود/ اوسمار بهترین گزینه برای هدایت پرسپولیس است
ما با هاشمیان به تفاهم نرسیدیم، اما پایان همکاری مان را اعلام کردیم
تبعات فسخ یک طرفه پرسپولیس با هاشمیان از زبان نصیرزاده
برنامه محوری دوای درد پرسپولیس/ رفوزه‌ها دندان تیز نکنند
شکست ولی‌زاده و دهقانی در گام نخست؛ روز پنجم هم خوش یُمن نبود
تغییر زمان تشییع پیکر اکبر کارگرجم
آخرین اخبار
انتقاد رسانه یونانی از باشگاه پاناتینایکوس بابت عدم جذب طارمی
سیمئونه: این برد مهم و ضروری بود
تغییر زمان تشییع پیکر اکبر کارگرجم
برنامه محوری دوای درد پرسپولیس/ رفوزه‌ها دندان تیز نکنند
شکست ولی‌زاده و دهقانی در گام نخست؛ روز پنجم هم خوش یُمن نبود
تبعات فسخ یک طرفه پرسپولیس با هاشمیان از زبان نصیرزاده
ما با هاشمیان به تفاهم نرسیدیم، اما پایان همکاری مان را اعلام کردیم
متاسفانه نحوه کنار گذاشتن هاشمیان درست نبود/ اوسمار بهترین گزینه برای هدایت پرسپولیس است
بازی‌های آسیایی جوانان؛ دختران والیبال ایران فینالیست شدند
انتقال صابر کاظمی به ایران با تدابیر ویژه پزشکی
کشتی آزاد ایران نایب‌قهرمان امید‌های جهان شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ مدال برنز چهار بوکسور ایران قطعی شد
طلسم شکنی گلنور در هفته ششم لیگ بسکتبال؛ مدعیان بردند
گلزنی توماس مولر در پلی‌آف قهرمانی MLS + فیلم
اوسمار رسما سرمربی پرسپولیس شد + عکس
دختران بسکتبال ایران به مدال نقره رسیدند
ایران قهرمان مسابقات تیر و کمان نظامیان جهان شد
اولین مدال طلای تاریخ شنای ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
بلندقامتان نوجوان ایران فینالیست شدند/ پیروزی مقتدرانه شاگردان غلامی
تیم شنا ایران به فینال راه یافت
وریا غفوری مربی استقلال شد + عکس
زیرساخت‌های دیجیتالی ورزش کشور توسعه می‌یابد
برنز شرافتمند قطعی شد
صعود بسکتبال سه نفره دختران به نیمه نهایی با شکست هند
درخشش دختران هندبال ایران در بازی‌های آسیایی بحرین/ ایران ۳۲ - تایلند ۱۶
صابر کاظمی به تهران منتقل می‌شود
کریم سرمربی سرخپوشان در بازی با تراکتور است
حذف تیم بسکتبال سه نفره ایران با شکست مقابل چین
فغانی نامزد برترین داور سال فوتبال جهان شد
سقوط شمشیربازی ایران/ پشتوانه‌های نامطمئن حتی پسر رییس!