سرمربی آرژانتینی اتلتیکو مادرید به ستایش از عملکرد شاگردانش بعد از پیروزی برابر رئال بتیس پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتلتیکو مادرید دوشنبه‌شب (پنجم آبان) در آخرین بازی هفته دهم رقابت‌های لالیگا مهمان رئال بتیس بود. تیم مادریدی در این بازی خارج از خانه موفق شد با نتیجه دو بر صفر به پیروزی برسد تا با ۱۹ امتیاز در رده چهارم جدول رده‌بندی لالیگا قرار بگیرد.

به نقل از مارکا، دیگو سیمئونه در نشست خبری پایان بازی گفت: آنچه را امروز اتفاق افتاد حفظ خواهم کرد. همه چیز قبل از این، گذشته است. درست است که اوبلاک دفاع خوبی در برابر عبدالصمد الزلزولی انجام داد ولی ما نیمه اول را با احساسی عالی به پایان رساندیم. در نیمه دوم فرصت‌های مسلمی برای زدن گل سوم نداشتیم؛ هرچند ممکن به نظر می‌رسید. بتیس پس از خارج‌کردن مارک روکا، تغییرات هجومی بزرگی داشت ولی ما توانستیم دروازه‌مان را بسته نگه داریم و با بردی مهم و ضروری زمین را ترک کنیم.

این سرمربی آرژانتینی درباره عملکرد خیمنس، مدافع تیمش، هم گفت: او بازیکن بسیار مهمی برای ماست و وقتی در بهترین فرم بدنی‌اش باشد، به چنین سطحی از عملکرد نیاز داریم.

سیمئونه درباره عملکرد تیمش در نیمه اول نیز اظهار داشت: فکر نمی‌کنم این بهترین نیمه اول ما خارج از خانه در این فصل بوده باشد، چون مقابل اسپانیول و مایورکا هم عملکرد خوبی داشتیم، اما چون گل نزدیم، انگار در سطح خودمان نبودیم. امروز نیمه اول مهمی را تکرار کردیم و می‌توانستیم با نتیجه بهتری آن را به پایان برسانیم. این یک پیروزی ارزشمند برای ماست. سعی کردیم در بازی‌های قبلی به آن برسیم، اما موفق نشدیم؛ بنابراین باید به همین روش ادامه دهیم و خود را برای بازی شنبه آینده آماده کنیم.

سرمربی اتلتیکومادرید در پایان درباره تعویض‌های انجام‌شده در بازی گفت: تعویض‌ها متناسب بودند؛ الکس به جای آلوارز آمد تا برای ضدحمله‌ها آماده باشد و آنتوان گریزمان هم به جای باینا آمد تا در بازیسازی شرکت کند. به نظرم کار تیمی ما خوب بود و توانستیم علاوه بر زدن دو گل دروازه‌مان را هم بسته نگه داریم و این مهم است.