یک رسانه یونانی در گزارشی به مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس پرداخت و از او تمجید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سایت «Menshouse» یونان، عملکرد و آمار مهدی طارمی، مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیاکوس، تمام حقیقت را درباره «جنایت فوتبالی» تابستانی تیم پاناتینایکوس آشکار می‌کند.

بر اساس این گزارش، طارمی تا اینجای فصل در رقابت‌های سوپرلیگ یونان با پیراهن المپیاکوس ۳ گل و در جام حذفی این کشور نیز ۲ گل به ثمر رسانده است. هرچند هنوز در رقابت‌های اروپایی موفق به گلزنی نشده، اما رسانه یونانی تأکید کرده است که دیر یا زود این اتفاق نیز رخ خواهد داد.

نکته قابل‌توجه در آمار طارمی این است که او برای زدن این ۵ گل تنها به ۵ شوت نیاز داشته و در مجموع فقط ۱۱۵ دقیقه در زمین حضور داشته است؛ آماری که نشان‌دهنده دقت ۶۰ درصدی و کارایی بسیار بالای این مهاجم ایرانی است.

در گزارش این رسانه آمده است: درخشش طارمی تصادفی نیست، بلکه نتیجه سال‌ها ثبات، تجربه و حضور مستمر در سطح بالای فوتبال اروپا است. او بازیکنی نیست که نیازی به معرفی داشته باشد و رزومه‌اش خود گویای همه چیز است.

طارمی در دیدار مقابل آ. ا. ک آتن نیز عملکرد درخشانی داشت. از دو موقعیتی که به دست آورد یکی را تبدیل به گل کرد و با حرکات و جاگیری‌های هوشمندانه‌اش، بار‌ها مدافعان حریف را دچار مشکل نمود.

این مهاجم ایرانی در آن مسابقه به عنوان مهاجم دوم، پشت سر ایوب ال‌کعبی بازی کرد و نقش مؤثری در اجرای سیستم منعطف المپیاکوس داشت؛ سیستمی که به راحتی میان دو آرایش ۴-۲-۳-۱ و ۴-۴-۲ تغییر می‌کرد و نشان از تفکر تاکتیکی پیشرفته سرمربی تیم داشت.

به نوشته این سایت، طارمی می‌تواند به‌راحتی در ترکیب اصلی تمام تیم‌های بزرگ یونان بازی کند. نویسنده یادآور شده است که یانیس پاپادیمیتریو، مدیر ورزشی سابق پاناتینایکوس، اگر بازی المپیاکوس و آ. ا. ک را تماشا کرده باشد، احتمالاً حالا خود نیز به اشتباه بزرگ تابستانی‌اش پی برده است؛ اشتباهی که رسانه یونانی آن را «جنایت فوتبالی» نامیده است.

پاناتینایکوس نخستین تیمی بود که در تابستان گذشته به جذب طارمی ابراز علاقه کرد، اما در نهایت این المپیاکوس بود که با جدیت بیشتر اقدام کرد و توانست ستاره ایرانی را به خدمت بگیرد؛ انتقالی که سطح کیفی ترکیب سرخ‌وسفید‌های یونان را به شکل محسوسی ارتقا داد.

اگرچه طارمی در حال حاضر بازیکن ثابت ترکیب المپیاکوس محسوب نمی‌شود، اما واقعیت این است که او توانایی حضور در ترکیب اصلی هر سه تیم بزرگ دیگر یونان را دارد. این مهاجم ۳۳ ساله ایرانی از آن دست بازیکنانی است که خیلی زود تأثیر خود را در زمین می‌گذارد و توانایی‌اش را نشان می‌دهد.

در پایان این گزارش آمده است: پاناتینایکوس می‌توانست حالا از وجود چنین بازیکنی بهره‌مند شود، اما با تصمیم اشتباه خود در تابستان، از یک گزینه تهاجمی فوق‌العاده محروم ماند. اشتباهی که حالا فشار بیشتری را بر رافا بنیتس، سرمربی تیم، وارد کرده و کار او را در ادامه فصل دشوارتر از همیشه ساخته است.