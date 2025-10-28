باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - رابرت مالی، مذاکره‌کنندهٔ صلح خاورمیانه، ادعای دیرینه بیل کلینتون، رئیس جمهور اسبق آمریکا مبنی بر اینکه فلسطینیان یک پیشنهاد صلح سخاوتمندانه را در کمپ دیوید رد کردند، رد کرده و یکی از پرتکرارترین روایت‌های به اصطلاح «فرآیند صلح» را زیر سؤال برد و بر این موضوع که آمریکا همواره پیشنهاداتی به سود اسرائیل مطرح می کند را تکرار کرد.

به گفته مالی این پیشنهاد چندان سخاوتمندانه نبود و نه تنها به حق بازگشت فلسطینی‌ها اشاره نشده بود بلکه اراضی کاملا ناعادلانه تقسیم می‌شد.

اظهارات مالی اشاره به نشست صلحی در سال ۲۰۰۰ در اقامتگاه ریاست جمهوری آمریکا (کمپ دیوید) است که توسط رئیس‌جمهور وقت آمریکا، بیل کلینتون، میان یاسر عرفات (رئیس سازمان آزادیبخش فلسطین) و ایهود باراک (نخست‌وزیر اسرائیل) برگزار شد. مذاکرات پس از چند روز به بن‌بست رسید و بدون توافق به پایان رسید.

ایهود باراک، نخستوزیر اسرائیل، تشکیل دولتی فلسطینی بر ۹۲ درصدکرانه باختری و تمام غزه، تقسیم حاکمیت در بیت المقدس؛ محلات عربنشین تحت کنترل فلسطین و الحاق بلوک‌های اصلی شهرک‌های اسرائیلی به اسرائیل را پیشنهاد کرد.

این پیشنهاد از نگاه اسرائیل بیسابقه بود. اما یاسر عرفات، آن را نپذیرفت، زیرا حق بازگشت آوارگان به رسمیت شناخته نشده بود، تبادل اراضی ناعادلانه تلقی میشد و حاکمیت کامل بر بیت المقدس شرقی و اماکن مقدس داده نشده بود.

روایت مسلط و پذیرفته‌شده در غرب (به‌ویژه توسط اسرائیل و آمریکا) این است که ایهود باراک سخاوتمندانه‌ترین پیشنهاد را به فلسطینیان ارائه داد، اما یاسر عرفات آن را رد کرد و فرصت تاریخی برای ایجاد یک کشور فلسطینی را از دست داد. این روایت برای سال‌ها به عنوان دلیلی برای مقصر دانستن فلسطینیان در شکست فرآیند صلح تکرار شده است.

در مقابل روایت فوق، بسیاری از تحلیلگران، تاریخ‌دانان و حتی برخی از شرکت‌کنندگان در مذاکرات (از جمله خود فلسطینیان) استدلال می‌کنند که پیشنهاد باراک آن‌قدر‌ها هم سخاوتمندانه نبوده است. آنها به مسائل حل‌نشدهٔ حیاتی مانندکنترل کامل بر بیت‌المقدس شرقی، حق بازگشت آوارگان فلسطینی، تکه‌تکه بودن سرزمینی که به دولت فلسطینی پیشنهاد شد و ادامهٔ کنترل اسرائیل بر بخش‌های بزرگی از کرانهٔ باختری اشاره می‌کنند. از دیدگاه آنان، پذیرش این پیشنهاد به معنای تأیید یک دولت فلسطینی ضعیف و وابسته بود.

