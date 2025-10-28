باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - عباس علی‌آبادی وزیر نیرو در بیست و نهمين کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق گفت: امسال پنجمین سال خشکسالی را پشت سر گذاشتیم که روی برق و آب اثر گذاشت، اما با همت از آن عبور کردیم؛ دشمن فکر می‌کرد ما قادر نخواهیم بود، اما از تابستان با رکورد‌های بهتر عبور کردیم.

او افزود: انرژی بسیار با اهمیت است امروز نقش برق نور و روشنایی نیست بدون برق زندگی نمی‌توان کرد؛ امروز تنوعی از انرژی‌ها را استفاده می‌کنیم ذغال سنگ نقش بسزایی در تولید برق دارد نیروگاهی اتمی در حال توسعه است و حدود هزار مگاوات از آن استفاده می‌کنیم.

علی‌آبادی گفت: اکنون ذخیره‌ساز در مقیاس خانگی وجود دارد و آن را باید جدی گرفت ۳ هزار مگاوات در حوزه در برنامه داریم.

او گفت: بخواهیم یا نخواهیم به سبب حرکت به سوی دنیای هوشمند تقاضای برق افزایش پیدا خواهد کرد برق را باید بهینه مصرف کرد؛ امروز نفت نباید به عنوان یک حامل انرژی شناخته شود؛ رشد مصرف برق تهدید نیست یک فرصت است.

او تاکید کرد: برای تولید رمزارز استفاده از برق به شکل قانونی اشکالی ندارد، اما با موارد غیرقانونی باید برخورد شود.

