بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تالار مرکزی شهر سنندج

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در نخستین روز از سفر ۲ روزه خود به استان کردستان، ضمن دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و استاندار کردستان، در آیین اختتامیه چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن شرکت کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه سفر خود به کردستان، از پروژه تالار مرکزی سنندج و آکادمی هنر دکتر قطب‌الدین صادقی بازدید کرد.

حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان نیز بخش دیگری از برنامه‌های دکتر صالحی در این سفر است.

سید عباس صالحی در بازدید از تالار مرکزی اظهار کرد : این پروژه پیشرفت های خوبی داشته است و باید تلاش کنیم که در فرصت کوتاهی افتتاح شده و در اختیار مردم فرهنگ دوست استان قرار گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: اعتبارات خوبی نیز برای این پروژه دیده شده است و تلاش می کنیم افزایش یابد و تخصیص‌ها به موقع انجام شود.

وی در ادامه سفر به کردستان با خانواده شهید سرمد سجادی و شهید نوزاد ۹ ماهه جنگ ۱۲ روزه در شهرستان مریوان دیدار خواهد کرد.

همچنین دیدار و تکریم استاد «عثمان خالدی کمینه‌ای» ملقب به عثمان هورامی، از هنرمندان عرصه موسیقی محلی کردستان، از دیگر برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان مریوان است.

استاندار کردستان در این بازدید نیز اظهار داشت: تکمیل پروژه تالارمرکزی سنندج ازاولویت‌های مردم فرهنگ دوست کردستان است.

آرش زره‌تن‌لهونی با بیان اینکه پروژه مذکور در حال حاضر بیش از ۹۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: تاکنون برای احداث آن ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با تاکید بر اینکه تالار فرهنگ یکی از مهمترین پروژه‌های نیمه تمام استان است، از وزیر و مسئولین کشوری تخصیص اعتبار مورد نیاز این پروژه را درخواست کرد تا در کمترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.

به گفته استاندار کردستان این پروژه فرهنگی باید تا ۶ ماه دیگر آماده بهره برداری شود و تکمیل آن از مطالبات هنرمندان و مردم استان و جزو پروژه‌های اولویت‌دار است.