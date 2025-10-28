باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- محمد بختیار خلیقی در گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل با اشاره به جامعه هدف ۴۰۰ هزار نفری مجموعه تحت مدیریت خود در استان کردستان، اظهار داشت: با توجه به اینکه این مجموعه بیش از یک چهارم جمعیت استان را پوشش میدهد، باید تلاش کنیم تا در راستای ارتقای آمادگیها و دانش پدافند غیرعامل، آموزشهای مستمر برای کارکنان و فعالان این بخش ارائه شود.
وی افزود: در دوران جنگ 12 روزه موضوع پدافند غیرعامل بهطور ملموس احساس شد و امروز نیز باید با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری و مقامات ارشد کشور، اقدامات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: پدافند غیرعامل موضوعی راهبردی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و در شرایط خاص کنونی کشور، اهمیت دوچندان پیدا کرده است.
خلیقی یادآور شد: تقویت زیرساختهای پدافند غیرعامل، تضمینکننده امنیت و سلامت مردم در برابر تهدیدات و بحرانهای احتمالی است.
پدافند غیرعامل سنگری در امنیت ملی کشور است
مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری کردستان گفت: پدافند غیرعامل، در واقع دفاعی بدون استفاده از ابزارهای نظامی است که هدف آن کاهش آسیبها و خسارات ناشی از تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی میباشد.
کیوان ویسی در گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل اظهار داشت: اجرای درست اصول پدافند غیرعامل، موجب افزایش امنیت ملی و حفظ زیرساختهای حیاتی کشور میشود.
وی افزود: پدافند غیرعامل یکی از مؤلفههای اصلی تأمین امنیت پایدار است و امنیت نیز زیربنای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه محسوب میشود.
مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری کردستان بیان کرد: هر کشوری که بتواند اصول پدافند غیرعامل را به درستی پیادهسازی کند، در زمان بحرانها و حوادث، کمترین آسیب را متحمل خواهد شد.
ویسی با اشاره به نقش اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان در فرهنگسازی این حوزه یادآور شد: پدافند غیرعامل باید از سنین پایین و از محیط مدرسه آغاز شود.