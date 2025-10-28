مدیر کل صنعت، معدن و تجارت کردستان در آستانه هفته پدافند غیرعامل ضمن تأکید بر اهمیت این مقوله، گفت: پدافند غیرعامل به‌عنوان یکی از ارکان مهم امنیت ملی باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد و باید با تبیین، آموزش و اجرای مناسب، فرهنگ آن نهادینه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-    محمد بختیار خلیقی در گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل با اشاره به جامعه هدف ۴۰۰ هزار نفری مجموعه تحت مدیریت خود در استان کردستان، اظهار داشت: با توجه به اینکه این مجموعه بیش از یک چهارم جمعیت استان را پوشش می‌دهد، باید تلاش کنیم تا در راستای ارتقای آمادگی‌ها و دانش پدافند غیرعامل، آموزش‌های مستمر برای کارکنان و فعالان این بخش ارائه شود.

وی افزود: در دوران جنگ 12 روزه موضوع پدافند غیرعامل به‌طور ملموس احساس شد و امروز نیز باید با توجه به دغدغه مقام معظم رهبری و مقامات ارشد کشور، اقدامات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان بیان کرد: پدافند غیرعامل موضوعی راهبردی که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و در شرایط خاص کنونی کشور، اهمیت دوچندان پیدا کرده است.

خلیقی یادآور شد: تقویت زیرساخت‌های پدافند غیرعامل، تضمین‌کننده امنیت و سلامت مردم در برابر تهدیدات و بحران‌های احتمالی است.

پدافند غیرعامل سنگری در امنیت ملی کشور است

مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری کردستان گفت: پدافند غیرعامل، در واقع دفاعی بدون استفاده از ابزار‌های نظامی است که هدف آن کاهش آسیب‌ها و خسارات ناشی از تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی می‌باشد.

کیوان ویسی در گرامیداشت هفته پدافند غیر عامل اظهار داشت: اجرای درست اصول پدافند غیرعامل، موجب افزایش امنیت ملی و حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور می‌شود.

وی افزود: پدافند غیرعامل یکی از مؤلفه‌های اصلی تأمین امنیت پایدار است و امنیت نیز زیربنای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه محسوب می‌شود.

مدیر کل پدافند غیر عامل استانداری کردستان بیان کرد: هر کشوری که بتواند اصول پدافند غیرعامل را به درستی پیاده‌سازی کند، در زمان بحران‌ها و حوادث، کمترین آسیب را متحمل خواهد شد.

ویسی با اشاره به نقش اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان در فرهنگ‌سازی این حوزه یادآور شد: پدافند غیرعامل باید از سنین پایین و از محیط مدرسه آغاز شود.

برچسب ها: پافند غیرعامل ، کردستان ، صمت
خبرهای مرتبط
۶۲ محدوده امیدبخش معدنی به ایمیدرو واگذار شده است
کاهش ۳۳ درصدی مصرف گاز مایع در کردستان
۳۹ هزار خانوار مرزنشین کردستان مشمول قانون تجارت مرزنشینان شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بررسی طرح احداث شهرک سلامت سنندج با تأکید بر جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی
آخرین اخبار
بررسی طرح احداث شهرک سلامت سنندج با تأکید بر جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی
موسیقی هورامان در قله هنر ایران و جان ایرنیان جا دارد
تقدیر از خواننده‌ برجسته‌ منطقه‌ هورامان
وقوع آتش‌سوزی‌های مشکوک در ارتفاعات/ شناسایی عاملان در دستور کار مراجع قضایی
بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تالار مرکزی شهر سنندج
پدافند غیرعامل باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد