رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر، به تشریح دستاوردهای صنعت برق کشور پرداخت و گفت: آقای رئیسجمهور در تاریخ یک آبان، به افتخارات صنعت برق اشاره کردند و بیان کردند که با مدیریت آقای علی آبادی، توانستهایم مسیر را تغییر دهیم. ایشان خاطرنشان کردند که با وجود کمبود ۲۰ هزار مگاواتی و نداشتن بخشی از ۱۲ هزار نیروگاه، با مدیریت مصرف و جلوگیری از فعالیت ماینرها و استفاده از انرژیهای نو، وضعیت را کنترل کردهایم.
او افزود: امسال نه تنها رشد مصرف برق افزایش نداشت بلکه ۴ درصد نیز کاهش داشتیم. در مجموع، با بهبود ۹ درصدی در این حوزه مواجه بودیم. پیشبینی ما برای سال ۱۴۰۴، تقاضای ۸۹ هزار مگاوات بود، اما در واقعیت، این میزان به ۷۸۵۰۰ مگاوات رسید.
مدیرعامل توانیر ادامه داد: رشد مصرف برق در سال گذشته به ۶۵۳۷ مگاوات رسید که معادل ساخت ۵۷ واحد نیروگاه است. با این حال، ما نه سوخت لازم را داریم و نه میتوانیم به سرعت نیروگاههای جدید بسازیم. بنابراین، علاوه بر توسعه تولید، باید به مدیریت مصرف نیز توجه کنیم.
رجبی مشهدی در ادامه به چالشهای موجود در صنعت برق اشاره کرد و گفت: نشکل اصلی صنعت برق فنی نیست، بلکه به سرمایهگذاریهای ناکافی در دو دهه اخیر مربوط میشود. در سالهای کم بارش، مانند سالهای ۹۷ و ۱۴۰۰، این مشکلات بیشتر نمایان شد. در سال ۱۴۰۴، ذخایر آبی به ۵ میلیارد متر مکعب کاهش یافته که نسبت به سال ۱۴۰۰ بسیار کمتر است.
او همچنین از اقدامات انجام شده در زمینه ساخت نیروگاهها و خطوط انتقال برق خبر داد و گفت: ۲۴۵۵ واحد حرارتی جدید ساخته شده و ۱۴۲۰ مگاوات از محدودیتها رفع شده است. همچنین، در بخش تجدید پذیر، ظرفیت نیروگاهها دو برابر شده و برای اولین بار رکورد کنترل هوشمند دو برابر شده است.
کاهش ۳ درصدی پیک بار تقاضای کشور نسبت به سال ۱۴۰۳ برای نخستین در صنعت برق کشور
مديرعامل توانیر گفت: کاهش ۳ درصدی پیک بار تقاضای کشور نسبت به سال ۱۴۰۳ برای نخستین در صنعت برق کشور رقم خورد که انشالله که باید این مسیر استمرار پیدا کند.
مدیرعامل توانیر در ادامه به تلاشها برای بهبود بازار برق اشاره کرد و گفت: ما به صنایع اجازه دادیم تا ۵۰ درصد برق خود را بهصورت آزاد عرضه کنند که این اقدام ۳۲ درصد به تولید برق اضافه کرده است.
او گفت: امسال ۲۱ روز زودتر نسبت به سال گذشته پایان ناترازی را شاهد بودیم؛ سالانه بیش از یک میلیون کولر گازی اضافه میشود ۶۰۰ هزار دستگاه ماینر به شکل غیرمجاز در کشور فعال است که برق کشور را مصرف میکنند.
رجبی مشهدی در پایان تأکید کرد: با وجود چالشها، این مسیر باید ادامه یابد و ما در تلاشیم تا اقدامات لازم را برای کنترل مصرف و افزایش رضایت مشترکین انجام دهیم. از جمله این اقدامات، راهاندازی مراکز پایش مصرف و استفاده از سیستمهای کنترل هوشمند است.