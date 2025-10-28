باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم از محکومیت ۴۱ میلیارد ریالی برای قاچاقچیان ارز در استان خبر داد و گفت: پرونده حمل و نگهداری ۱۷ هزار و ۹۰۰ دلار به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۵۷ میلیون ریال در شعبه سوم ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم رسیدگی شد.

رضا حدادپور افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز و متخلفان ردیف اول تا سوم را هر کدام جداگانه به پرداخت ۱۲ میلیارد و ۷۵۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

او گفت: شعبه همچنین بابت خودروی حامل ارز‌های قاچاق، سه میلیارد ریال به جریمه متخلف ردیف اول اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۵ میلیارد و ۷۵۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: شعبه متخلفان این پرونده را در مجموع به پرداخت ۴۱ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

حدادپور گفت: ماموران نیروی انتظامی در حین بازرسی خودرو‌های عبوری از محور قم این ارز‌های به ظن قاچاق را که به صورت ماهرانه در بسته‌ای مشکوک جاساز شده بود از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی قم ارسال کردند.

منبع:روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان قم