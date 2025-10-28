باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمدباقر مقدسی گفت: از مجموع افراد آزادشده، ۲۲۹ نفر با استفاده از منابع مالی ستاد مردمی دیه و ۱۱۶ نفر نیز از طریق ارائه مشاوره‌های حقوقی و بدون پرداخت وجه آزاد شدند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر استان البرز فاقد زندانی بدهکار دیه غیرعمد است، اظهار کرد: نقش خیرین و گذشت شاکیان در تحقق این اقدام ارزشمند برجسته بوده است، به‌گونه‌ای که بسیاری از شکات با چشم‌پوشی از بخشی یا تمام حق خود، زمینه بازگشت محکومان به زندگی را فراهم کرده‌اند.

مدیر ستاد مردمی دیه استان البرز گفت: در این مدت، شاکیان از دریافت بیش از یک‌هزار و ۱۳۴ میلیارد ریال از مطالبات خود صرف‌نظر کرده‌ که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از چهار برابر افزایش یافته است.

مقدسی درباره نحوه تأمین منابع مالی نیز گفت: از مجموع بدهی‌های زندانیان آزادشده، حدود ۹ هزار و ۴۸ میلیارد ریال از طریق پذیرش اعسار توسط مراجع قضایی، ۳۵۴ میلیارد ریال از محل کمک‌های بلاعوض و تسهیلات، و ۱۸۴ میلیارد ریال نیز توسط خانواده زندانیان تأمین شده است.

وی با اشاره به ترکیب زندانیان آزادشده گفت: از مجموع آنها ، ۲۱۴ نفر مرد و ۱۵ نفر زن بودند که یک نفر در پرونده تصادف رانندگی، ۵۸ نفر در پرونده‌های مهریه، سه نفر به دلیل نفقه و ۱۶۷ نفر به سبب بدهی‌های مالی در حبس بودند.

مقدسی بیان کرد : بیش از ۸۴ درصد از مجموع بدهی این افراد از طریق پذیرش اعسار پوشش داده شده که بیانگر تعامل سازنده دستگاه قضایی با ستاد دیه و اهتمام جدی برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است .

مقدسی یاداور شد: همجنین ۵۳۴ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های استان البرز چشم‌انتظار کمک‌های مردمی و آزادی هستند که از این تعداد، ۳۹ نفر زن و مابقی مرد هستند.