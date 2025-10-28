باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» در نشست وزیران کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی «اکو»، با بیان اینکه برگزاری چهارمین نشست پس از وقفه طولانی حاکی از اراده کشورهای عضو برای تقویت همکاری و هماهنگی در حوزههای مهم روابط فی مابین است، اظهار داشت: وزارتخانههای کشور جز وزارتخانههای کلیدی هستند که علاوه بر ایفای نقش در حوزه تخصصی، تامین زیرساخت اساسی توسعه اقتصادی، تامین امنیت و آسایش را بر عهده دارند.
پزشکیان افزود: در همکاریهای اقتصادی چندجانبه و منطقهای نیز نقش وزارتخانههای کشور بسیار مهم است؛ توفیق در همکاریهای اقتصادی منطقهای نیازمند چهارچوبها و بسترهای مشترک و مستحکم، پیشبینی پذیر، باثبات و تابآور میباشد. وزاتخانههای کشور نیز نقشی بیبدیل در تامین و تحکیم این پیشنیازها را دارا هستند.
رئیسجمهور تاکید کرد: همکاریهای مرزی، انتظامی و مبارزه با مهاجرتهای غیرقانونی، قاچاق انسان، قاچاق موادمخدر، اشکال مختلف تروریسم و سایر جرایم سازمانیافته از جمله موارد قابل اشاره در این خصوص است.
پزشکیان با تاکید براینکه وزارت کشور کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو نقش پررنگی در مواجهه ملی و منطقهای با بحرانهای احتمالی آینده دارند، تصریح کرد: منطقه اکو امروز بیش از هر زمان دیگری به زیربناهای مناسب نیاز دارد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان اکو وارث چند دهه تلاش و ممارست اعضا برای همگرایی اقتصادی است و دستاوردهای قابل توجهی در این راستا داشته است، با این حال ظرفیتهای دست نخورده کماکان بیشمار است. خوشبختانه اراده اعضا برای گسترش و تعمیق همکاریهای آتی به خوبی نمایان است.
رئیسجمهور ادامه داد: نشست اخیر سران اکو در شهر خانکندی جمهوری آذربایجان، موید این ادعاست؛ جایی که مجموعهای از پیشنهادات جذاب و عملیاتی در عالیترین سطح کشورهای عضو مطرح شد و قرار است چشماندز ۲۰۳۵ اکو در همین راستا تدوین شود که خود بشارتدهنده آینده روشن برای منطقه اکو و کشورهای عضو است.
همکاری منطقهای نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است
پزشکیان سازمان اکو را پلی برای اتصال ملتهای منطقه خواند و افزود: این سازمان بستری ارزشمند برای گفتوگو، تبادل تجربه و همافزایی در تمام حوزههاست. در جهانی که چالشها و فرصتها به سرعت در حال گذر هستند، همکاری منطقهای نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت انکار ناپذیر است و یکی از کارهای ناتمام در سازمان اکو، ایجاد پلیس اکو موسوم به «اکوپل» است که فرآیند آن هنوز نهایی نشده است.
رئیسجمهور با بیان اینکه عدم وجود پلیس اکو یک خلاء بزرگ و موجب آسیبپذیری منطقهای است، بیان داشت: این موضوع مانع از همکاری بهینه با سایر پلیسهای منطقهای و پلیس بینالملل شده است.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری نشست دادستانهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی اکو در کشور ازبکستان، تاکید کرد: همکاریهای قضایی کشورهای عضو اکو از جمله حوزههایی است که پشتیبانی لازم برای همکاری اقتصادی را فراهم میآورد.
بزرگترین اشغال قرن و فجیعترین نسل کشی در منطقه ما صورت گرفته است
پزشکیان در ادامه تصریح کرد: منطقه ما و مناطق پیرامونی از گزندهای خارجی مصون نبوده و بیشترین مداخلات خارجی تاریخ معاصر در این منطقه صورت گرفته است؛ بزرگترین اشغال قرن پس از حدود هشت دهه کماکان در نزدیکی منطقه ما جریان دارد. فجیعترین نسلکشی و جنایت علیه بشریت در جهان نیز در دو سال اخیر در منطقه غرب آسیا و در غزه و توسط رژیم اسرائیل صورت گرفته است.
رئیسجمهور تاکید کرد: عطش زیادی در میان زیادهخواهان و هنجارشکنان جهان برای حضور و مداخله در این منطقه وجود دارد. کشورهای منطقه آسیایی مرکزی، قفقاز، آسیایی جنوبی و غربی و کشورهای حوزه خلیج فارس باید معماری امنیتی منسجم، ثباتآفرین، درون زا و توسعه گرا را پیریزی و اجرا کنند.
پزشکیان در پایان سخنان خود از اسکندر مومنی وزیر کشور، عباس عراقچی وزیر امور خارجه و همکاران آنان برای برگزاری این اجلاس تشکر کرد و گفت: از دکتر اسد مجیدخان دبیرکل محترم اکو نیز به جهت آماده سازیهای این اجلاس سپاسگزارم و برای این نشست آرزوی موفقیت میکنم.