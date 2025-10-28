باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» در نشست وزیران کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی «اکو»، با بیان اینکه برگزاری چهارمین نشست پس از وقفه طولانی حاکی از اراده کشور‌های عضو برای تقویت همکاری و هماهنگی در حوزه‌های مهم روابط فی مابین است، اظهار داشت: وزارت‌خانه‌های کشور جز وزارتخانه‌های کلیدی هستند که علاوه بر ایفای نقش در حوزه تخصصی، تامین زیرساخت اساسی توسعه اقتصادی، تامین امنیت و آسایش را بر عهده دارند.

پزشکیان افزود: در همکاری‌های اقتصادی چندجانبه و منطقه‌ای نیز نقش وزارتخانه‌های کشور بسیار مهم است؛ توفیق در همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای نیازمند چهارچوب‌ها و بستر‌های مشترک و مستحکم، پیش‌بینی پذیر، باثبات و تاب‌آور می‌باشد. وزاتخانه‌های کشور نیز نقشی بی‌بدیل در تامین و تحکیم این پیش‌نیاز‌ها را دارا هستند.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: همکاری‌های مرزی، انتظامی و مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی، قاچاق انسان، قاچاق موادمخدر، اشکال مختلف تروریسم و سایر جرایم سازمان‌یافته از جمله موارد قابل اشاره در این خصوص است.

پزشکیان با تاکید براینکه وزارت کشور کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو نقش پررنگی در مواجهه ملی و منطقه‌ای با بحران‌های احتمالی آینده دارند، تصریح کرد: منطقه اکو امروز بیش از هر زمان دیگری به زیربنا‌های مناسب نیاز دارد.