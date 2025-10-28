باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در آغاز فصل بیست‌وپنجم لیگ برتر با چالشی جدی در خط دروازه مواجه شد. پس از جدایی پرحاشیه سیدحسین حسینی، مدیران باشگاه به درخواست ریکاردو ساپینتو، آنتونیو آدان، دروازه‌بان اسپانیایی با سابقه بازی در تیم‌های رئال مادرید و اتلتیکومادرید را به خدمت گرفتند.

آدان هرچند در نخستین دیدار لیگ مقابل تراکتور موفق شد دروازه خود را بسته نگه دارد، اما با گذشت زمان، اشتباهات فردی او و ناهماهنگی خط دفاع استقلال باعث شد تیم گل‌های متعددی در رقابت‌های داخلی و آسیایی دریافت کند. در نهایت، پس از دیدار با شمس آذر، حبیب فرعباسی، دروازه‌بان دوم استقلال، جای او را گرفت و تبدیل به سنگربان شماره یک آبی‌پوشان شد.

فرعباسی در سه بازی اخیر نمایش درخشانی داشته و توانسته دروازه خود را بسته نگه دارد، اقدامی که خیال هواداران استقلال را از این نقطه حساس تیم تا حد زیادی آسوده کرده است.

در همین راستا، ساپینتو و کادر فنی استقلال تصمیم دارند به روند اعتماد به فرعباسی ادامه دهند و برنامه‌ای برای تغییر او ندارند؛ تصمیمی که می‌تواند نشانه‌ای از رسیدن استقلال به ثبات در یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین پست‌های زمین باشد.