باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- سید حسین سعادت حسینی، رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی تهران، در برنامه رادیو گفتوگو با بیان اینکه قاطعانه نمیگوییم «قاچاق رونق گرفته»، بلکه شرایطی خاص باعث شده است که گوشیها بیشتر به صورت مسافری وارد کشور شوند.
وی در خصوص دلایل این موضوع گفت: رسیدن سقف سابقه واردکنندگان تلفن همراه به حداکثر خود و توقف ثبت سفارش بازرگانی واردکنندگان و بازرگانان توسط «سامانه بهینه» باعث شده مردم را به سمت کانال کالای مسافری برود.
سعادت حسینی با اشاره به کاهش قیمت در بخش گوشیهای لوکس گفت: قیمت آیفون ۱۷ پرومکس با گارانتی شرکتی در ۱۰ تا ۱۵ روز گذشته از حدود ۲۶۰ میلیون تومان به حدود ۲۲۰ میلیون تومان کاهش یافته است که دلیل اصلی این وضعیت، کاهش قدرت خرید مردم است.
او توضیح داد که خرید گوشی ۲۲۰ میلیون تومانی معادل حقوق هفت تا هشت ماه یک کارمند معمولی است و خرید این مدلها واقعاً برای مردم سخت شده است. در گذشته مردم با حقوق یک یا دو ماه میتوانستند مدل لوکس را خریداری کنند.
رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی تهران افزود: این وضعیت باعث برطرف شدن هیجان کاذب خرید سالانه مدلهای جدید شده و آن قشری که قبلاً با هر شرایطی مدل جدید را تهیه میکردند، اکنون درصدشان بسیار پایین آمده است؛ اگر سالهای قبل صد درصد از آن قشر اقدام به خرید میکردند، امسال شاید فقط ۲۰ درصد همان هیجان را داشتهاند.
وی به عدم وجود نمایندگی رسمی اشاره کرد و گفت: هیچ برندی از تلفنهای همراه در کشور ما نمایندگی ندارد؛ نه فروش، نه خدمات پس از فروش. این وضعیت از سال ۹۶ پس از تحریمها آغاز شد و برندهای مادر حمایتشان را از کشور برداشتند.
او گفت: خدمات پس از فروش تلفنهای همراه فعلی توسط واردکنندگانی تأمین میشود که مجوز نمایندگی گرفتهاند و خودشان تأمین کالا و قطعات را انجام میدهند.
وی تأکید کرد: با وجود عدم حمایت شرکتهای مادر، صنف تلفن همراه توانسته رضایت مشتری مطلوبتری نسبت به برخی صنایع دیگر جلب کند، زیرا سالانه بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون دستگاه وارد میشود و میزان شکایات کم بوده است.
سعادت حسینی بر قانونی بودن واردات تأکید کرد و گفت: کالای مسافری فاقد خدمات پس از فروش است. از لحاظ قانونی، هزینه رجیستری و عوارض گمرکی برای واردات بازرگانی (به دلیل حجم بالا و جلوگیری از قاچاق) نسبت به مسافر کمتر است و بازرگان موظف به ارائه خدمات پس از فروش است.
وی اعلام کرد که اتحادیه به سامانه همتا و سازمان قاچاق کالا اعلام کرده تا «باگ سامانه بهینه» برطرف شود تا بازرگانان بتوانند واردات را به صورت قانونی انجام دهند، زیرا واردات از مبادی قانونی به نفع مصرفکننده است.
سعادت حسینی در پایان تأکید کرد: «دوستانی که میخواهند خرید کنند… قبل از اینکه خرید خود را انجام دهند یا از آن فروشنده یا خودشان، آن IMEI دستگاه را داخل سامانه همتا چک کنند و ببینند که به صورت قانونی هستش… هزینه آن کاملاً رایگان است. همتا سامانه را چک کنند بعد اقدام به خرید گوشی یا باز کردن گوشی بکنند که اگر خدای نکرده مشکلی بود، آن سامانه همتا همه را کاملاً توضیح میدهد و خریدار متضرر نشود.»