باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هژبر جوادی مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران از توزیع بیش از ۶۹۵ میلیون مترمکعب گاز طبیعی در واحد‌های تولیدی و صنعتی این استان در شش ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: تأمین پایدار انرژی برای بخش تولید، اولویت راهبردی شرکت گاز در امسال است.

او با تأکید بر اینکه این اقدام در راستای تحقق شعار سال و پشتیبانی از تولید داخلی انجام گرفته است، افزود: شرکت گاز مازندران با همکاری مستمر با صنایع، برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را نیز در دستور کار قرار داده تا ضمن تأمین پایدار سوخت، بهره‌وری انرژی در واحد‌های تولیدی افزایش یابد.

جوادی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارکنان شرکت گاز استان، گفت: گازرسانی به واحد‌های تولیدی و صنعتی، موتور محرک توسعه اقتصادی و زمینه‌ساز جهش تولید است.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران افزود: با تداوم این روند، تلاش داریم با توسعه عادلانه و هوشمندانه گازرسانی به واحد‌های صنعتی، مسیر شکوفایی اقتصادی، اشتغال پایدار و افزایش توان تولید در استان بیش از پیش هموار شود.