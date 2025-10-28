شهروندخبرنگار ما به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) تصاویری از مراسم تجلیل از پرستاران در شهرستان فولادشهر استان اصفهان را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت میلاد با سعادت اسوه صبر و استقامت حضرت زینب (س) و روز پرستار؛ پرستاران شهرستان فولادشهر استان اصفهان و امام جمعه این شهرستان تجلیل شدند. این روز نه تنها فرصتی برای یادآوری زندگی پربار و فداکاری‌های حضرت زینب کبری (س) در دشت کربلا است؛ بلکه الهام‌بخش تمامی پرستاران و کسانی است که با عشق و تعهد، سختی‌های این مسیر راتحمل می‌کنند تا سلامت بیماران را حفظ کنند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: هلشمی - اصفهان

تجلیل از پرستاران فولادشهری به ناسبت ولادت حضرت زینب (س)

مراسم تجلیل از پرستاران

مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری ، ولادت حضرت زینب سلام الله علیها
