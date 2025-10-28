گزارش کمیسیون کشاورزی درباره چالش‌های تأمین و توزیع خوراک دام طیور و آبزیان در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ در مجلس قرائت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا حاجی‌پور سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۶ آبان) در تشریح گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درخصوص چالش‌های تأمین و توزیع خوراک دام طیور و آبزیان در شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، گفت: بازار کالا‌های اساسی با وجود ثبات نسبی در ظاهر در عمل با چالش‌های جدی در تامین نهاده‌ها و هزینه‌های تولید و نوسانات ارزی مواجه است. روند تورم انتظاری، کمبود نقدینگی تولید کنندگان و تداوم مشکلاتی مانند سامانه بازارگاه موجب شکل گیری موج جدیدی از نگرانی در میان فعالان بازار و تولید کنندگان شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: از منظر کالایی افزایش بهای نهاده‌های دامی جوجه یکروزه و ذرت وارداتی نشانه‌ای از بحران بالقوه در تامین پروتئین کشور است. بازار نهاده به شدت ناپایدار و بحرانی است و طی هفته اخیر منتهی به سوم آبان ماه جاری قیمت نهاده‌ها تا ۱۹ افزایش یافته و عملاً سامانه بازارگاه در بسیاری از استان‌ها خالی از موجودی است. کمبود ذرت سویا و جو در بازارگاه و افزایش شدید قیمت‌ها هزینه تولید را بالا برده و برخی دامداران و مرغداران را به تعطیلی یا کشتار دام‌های مولد و طیور واداشته است. تخلفات برخی وارد کنندگان و فروش صوری نهاده‌ها ناشی از ارائه اظهار کوتاز بجای برگ سبز ترخیص قطعی، اعتماد تولید کنندگان را تضعیف نموده و از سویی دیگر توزیع غیر شفاف از طریق واسطه‌ها موجب بی ثباتی در بازار شده است که این روند تهدیدی مستقیم برای تولید گوشت قرمز و سفید و امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به نتیجه گزارش کمیسیون متبوع خود، گفت: این کسری تأمین عظیم در نیمه اول سال دلیل اصلی افزایش شدید قیمت خوراک دام و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید گوشت مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز است.

حاجی پور اضافه کرد: کمبود‌های ناشی از عدم مدیریت صحیح در تأمین و توزیع خوراک وارداتی دام، طیور و آبزیان، زنجیره عرضه محصولات پروتئینی کشور در سال جاری را به شدت در معرض آسیب دیدن قرار داده است این در حالی است که هزینه‌های تولید نیز به شدت افزایش یافته و فروش محصولات با قیمت مصوب برای تولید کنندگان فاقد صرفه اقتصادی است. پیش بینی می‌شود با تداوم وضع موجود و عدم چاره اندیشی سریع برای رفع ایراد‌های تأمین خوراک دام طیور و آبزیان تبعات گسترده‌ای نیز برای آینده دامپروری کشور در اثر کشتار دام‌های مولد و قاچاق گسترده نام رخ خواهد داد.

وی افزود: از طرفی کاهش تولید محصولات راهبردی زراعی ناشی از بروز خشکسالی در سال زراعی ۱۱۰۳-۱۷۰۲ نگرانی‌ها از بابت تأمین پایدار نیاز‌های غذایی ضروری آحاد جامعه در سال جاری را دامن زده است؛ به ویژه اینکه تولید گندم نسبت به سال زراعی قبل با کاهش ۳۰ درصدی مواجه بوده و کاهش تولید جو و سایر گیاهان علوفه‌ای نیز تامین خوراک دام را به مخاطره انداخته است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی بیانکرد: این وضعیت زنجیره تولید را تحت فشار شدید قرار داده و تهدیدی برای کمبود‌های آینده در بازار پروکین محسوب میشود و موجب آسیب به معیشت تولید کنندگان و مصرف کنندگان و در نهایت تهدید امنیت غذایی جامعه شده است.

متن کامل این گزارش را در  اینجا بخوانید.

برچسب ها: خوراک دام ، خوراک آبزیان ، نهاده‌های دامی
