بحران سفر‌های هوایی در آمریکا به دلیل ادامه تعطیلی دولت فدرال برای بیست و هفتمین روز متوالی، به شدت تشدید شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرگزاری «رویترز» گزارش داد که «بحران سفر‌های هوایی در آمریکا تشدید شده است؛ زیرا روز دوشنبه تقریبا ۷۰۰۰ پرواز در سراسر این کشور به دلیل افزایش غیبت کنترل‌کننده‌های ترافیک هوایی، همزمان با ورود تعطیلی دولت فدرال به بیست و هفتمین روز خود، با تاخیر مواجه شدند.»

اداره هوانوردی فدرال (FAA) به «کمبود کارمندان» اشاره کرد و برنامه‌هایی را برای تاخیر در پرواز‌ها اعمال نمود که روز دوشنبه بر فرودگاه نیوآرک در نیوجرسی، فرودگاه آستین در تگزاس و فرودگاه بین‌المللی دالاس فورت وورث تاثیر گذاشت.

این خبرگزاری خاطرنشان کرد که «پرواز‌ها در جنوب شرقی کشور نیز اوایل روز به دلیل کمبود شدید کارمندان در مرکز کنترل فرودگاه آتلانتا با تاخیر مواجه شدند.»

رویترز توضیح داد که «تعطیلی دولت فدرال بر تقریبا ۱۳۰۰۰ کنترل‌کننده ترافیک هوایی و ۵۰۰۰۰ کارمند اداره امنیت حمل‌ونقل (TSA) تاثیر گذاشته است. همچنین روز یکشنبه بیش از ۸۶۰۰ پرواز با تاخیر مواجه شدند.»

در همین راستا شان دافی، وزیر ترابری آمریکا هشدار داد که به دنبال تعطیلی دولت فدرال و عدم پرداخت حقوق کارمندان بخش امنیت و مراقبت‌های هوایی، احتمال افزایش تاخیر در پروازهای داخلی و بین‌المللی ایالات متحده بالا رفته است.

در همین حال، شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی نیز اعلام کرده‌اند در حال آماده‌سازی برنامه‌های اضطراری برای مقابله با افزایش اختلال در شبکه پروازی خود هستند.

در فضای سیاسی نیز اختلاف میان کاخ سفید و کنگره درباره بودجه دولت فدرال ادامه دارد. جمهوری‌خواهان، دموکرات‌ها را مسئول تعطیلی دولت می‌دانند و در مقابل، دموکرات‌ها دولت دونالد ترامپ و هم‌حزبی‌هایش را عامل اصلی ایجاد این بحران معرفی می‌کنند.

منبع: النشره

برچسب ها: تعطیلی دولت آمریکا ، دولت ترامپ
۴۰ میلیون آمریکایی در معرض خطر قطع کمک‌های غذایی
اختلال و تاخیر در بیش از ۸۰۰۰ پرواز در آمریکا به دلیل تعطیلی دولت
جنجال بر سر تأمین حقوق نظامیان آمریکا با کمک مالی ناشناس
۱۲:۰۷ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
کشور ما بهترین شرایط ایده آل باشه سه ساعت دیر پرواز میکنن
آنتونف ها هم که نگو فقط خخ
