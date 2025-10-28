نمایش آثار تاریخی هرمزگان در نمایشگاه ملی «ارمغان ابریشم»

باشگاه خبرنگاران جوان ؛سپهر زارعی روز سهشنبه ۶ آبانماه ۱۴۰۴ با اعلام این خبر گفت: قطعات تاریخی شامل سلادن مربوط به سده نهم هجری قمری و چینی آبیوسفید مربوط به سدههای نهم و دهم هجری، در نمایشگاه "ارمغان ابریشم" در موزه ملی ایران در معرض دید عموم قرار گرفته است.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: این آثار بخشی از مجموعه سفالینههای ارزشمندی هستند که در کاوشهای باستانشناسی جزیره هرمز بهدست آمده و گویای پیوندهای گسترده فرهنگی، تجاری و هنری این منطقه از خلیجفارس با سرزمینهای شرق آسیا، بهویژه چین، در دوران میانه اسلامی است.
زارعی با اشاره به جایگاه تاریخی جزیره هرمز در مسیر تجارت جهانی اظهار کرد: در دورههای گذشته، جزیره هرمز یکی از بنادر مهم در مسیر جاده دریایی ابریشم بهشمار میرفته و آثار مکشوفه از آن، نشاندهندهی تبادل کالا، هنر و اندیشه میان ایران، هند و چین است. حضور آثار تاریخی هرمزگان در چنین نمایشگاهی فرصتی ارزشمند برای معرفی پیشینه درخشان این خطه در عرصه تعاملات بینالمللی است.
نمایشگاه «ارمغان ابریشم» با هدف مرور و بازنمایی روابط تاریخی، فرهنگی و هنری ایران و چین، به همت پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری و موزه ملی ایران و با همکاری مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، پایگاه میراث جهانی مجموعه شیخ صفیالدین اردبیلی و موزه هنرهای تزئینی اصفهان برگزار شده است.
در این نمایشگاه، مجموعهای از آثار تاریخی مرتبط با مسیر زمینی و دریایی جاده ابریشم به نمایش درآمده تا بازدیدکنندگان با جلوههایی از هنر و فرهنگ ملتهای دو سوی این مسیر آشنا شوند.
نمایشگاه «ارمغان ابریشم» تا ۲۲ آبانماه ۱۴۰۴ در محل موزه ملی ایران دایر است و علاقهمندان میتوانند در این بازه زمانی از آثار ارزشمند بهنمایشدرآمده، از جمله آثار تاریخی هرمزگان، بازدید کنند.
منبع:روابط عمومی میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان