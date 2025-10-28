براساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، هوای ۶ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهر هویزه ۲۵۳ میکروگرم بر مترمکعب گزارش شده که گویای وضعیت بنفش و بسیار ناسالم است.

همچنین شاخص کیفی در شهرهای اهواز ۱۶۷ و کارون ۱۸۷ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، این شاخص در اندیمشک ۱۴۲، دشت آزادگان ۱۲۴ و شادگان ۱۲۰ میکرو گرم بر مترمکعب اعلام شده که ناسالم برای گروه‌های حساس است و افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در شهرهای آبادان، آغاجری، اندیکا، ایذه، بهبهان، خرمشهر، دزفول، رامهرمز، شوش، شوشتر، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

دهدز نیز تنها شهر با هوای پاک در استان خوزستان است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: مرکز پایش کیفی هوای کشور