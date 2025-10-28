صادقی گفت: نقد عملکرد مدیریت شهری باید مستند به آمار و گزارش‌های رسمی باشد و بیان کلیاتی نظیر «هیچ کاری نشده» یا «وضع بدتر شده» غیرمنصفانه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد صادقی در سیصد و شصت و ششمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در تذکری بیان کرد: امروز لازم می‌دانم نکته‌ای مهم را در خصوص برخی اظهارنظر‌های اخیر در فضای رسانه‌ای و حتی در صحن شورا مطرح کنم؛ اظهارنظر‌هایی که متأسفانه با بی‌انصافی تمام، تمام تلاش‌های مجموعه مدیریت شهری در حوزه حمل‌ونقل و کاهش ترافیک تهران را نادیده گرفته و به‌جای نقد سازنده، به سمت تخریب و سیاه‌نمایی سوق پیدا کرده‌اند.

صادقی افزود: همه ما به‌خوبی واقفیم که موضوع ترافیک تهران، یکی از پیچیده‌ترین و چندوجهی‌ترین چالش‌های شهری است که حل آن نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت، سرمایه‌گذاری گسترده، و همکاری بین‌نهادی است. در چنین شرایطی، نادیده گرفتن اقدامات انجام‌شده و بیان جملاتی کلی و غیرمستند، نه‌تنها کمکی به حل مسئله نمی‌کند، بلکه موجب تضعیف اعتماد عمومی و بی‌انگیزگی در بدنه اجرایی شهرداری خواهد شد.

عضو شورای شهر تهران گفت: در سال‌های اخیر، اقدامات متعددی در حوزه حمل‌ونقل عمومی، توسعه خطوط مترو، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، اجرای طرح‌های ترافیکی هوشمند، و ساماندهی شبکه معابر صورت گرفته است. هرچند هنوز تا نقطه مطلوب فاصله دارند، اما قابل انکار نیستند و باید در ارزیابی‌ها لحاظ شوند. به‌عنوان مثال، افزایش طول خطوط مترو، راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید، و ارتقای سیستم‌های کنترل ترافیک، همگی گام‌هایی مؤثر در مسیر کاهش بار ترافیکی بوده‌اند.

صادقی خاطر نشان ساخت: از این‌رو، تأکید می‌کنم که هرگونه نقد نسبت به عملکرد مدیریت شهری باید مستند به آمار، گزارش‌های رسمی و تحلیل‌های کارشناسی باشد. بیان کلیاتی نظیر «هیچ کاری نشده» یا «وضع بدتر شده» بدون ارائه مستندات، نه‌تنها غیرمنصفانه است، بلکه از شأن شورا نیز می‌کاهد. ما به‌عنوان نمایندگان مردم، وظیفه داریم که با دقت، انصاف و مسئولیت‌پذیری سخن بگوییم و از فضای شورا برای ارتقای کیفیت مدیریت شهری بهره ببریم، نه برای تخریب و تقابل.

وی افزود: همچنین یادآوری می‌کنم که نقد سازنده، زمانی مؤثر است که با هدف اصلاح و بهبود مطرح شود، نه با نیت تخریب و بی‌اعتبارسازی. اگر هدف ما ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است، باید با همدلی، همکاری و گفت‌وگوی مستدل، مسیر اصلاح را هموار کنیم.

صادقی گفت: در پایان، از همه همکاران محترم تقاضا دارم که در بیان دیدگاه‌ها، منصفانه و مستند بودن پایبند باشند و اجازه ندهند فضای شورا به عرصه تقابل‌های غیرکارشناسی تبدیل شود. ما مسئول اعتماد مردم هستیم، و این اعتماد را باید با گفتار و کردارمان حفظ کنیم.

برچسب ها: شورای شهر تهران ، مدیریت شهری
