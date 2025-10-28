باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- سید جعفر تشکری هاشمی با بیان اینکه رویکرد مدیریت شهری باید مبتنی بر عدالت دسترسی باشد، گفت:در دورهای که توفیق همکاری با شهردار وقت تهران، آقای قالیباف را داشتم، نخستین سامانه ویژه حملونقل معلولان در تهران راهاندازی شد. این خودروهای ون با بالابر برقی تجهیز شدند تا افراد دارای معلولیت بتوانند بدون نیاز به ترک ویلچر از آن استفاده کنند.
وی افزود:در آن زمان مقرر شد هزینه استفاده از این خودروها برابر با بلیت اتوبوس شهری باشد تا حقوق برابر شهروندی رعایت شود. همچنین برای دانشآموزان مدارس استثنایی، خدمات حملونقل رایگان از درِ منزل تا مدرسه و بالعکس فراهم شد. اکنون بیش از ۵۵۰۰ دانشآموز تهرانی از این امکان بهرهمند هستند.
تشکری هاشمی عنوان کرد: بهدلیل هزینههای بالاتر جابهجایی افراد دارای معلولیت، این طرح توانست کمک بزرگی به خانوادهها باشد. برخی دانشآموزان تنها با یک خودرو اختصاصی و همراه خود به مدرسه منتقل میشوند و شهرداری هزینه آن را بهطور کامل تقبل کرده است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران همچنین از مناسبسازی گسترده معابر شهری در آن دوره یاد کرد و گفت:بسیاری از پیادهروهای تهران بازسازی و برای تردد ایمن ویلچرنشینان و نابینایان تجهیز شد. البته نگهداری و بهروزرسانی این مسیرها همچنان باید در دستور کار مدیریت شهری قرار گیرد.
وی در ادامه از اقدامی انسانی و کمنظیر در نصب بالابر برای ساکنان دارای معلولیت خبر داد و گفت:با دستور شهردار وقت، تمام شهروندان دارای معلولیت که در طبقات غیرهمکف ساختمانهای فاقد آسانسور زندگی میکردند و مالک واحد بودند، شناسایی و برایشان بالابر نصب شد. در یک مرحله بیش از صد واحد مسکونی در تهران از این خدمت بهرهمند شدند و افرادی که سالها امکان خروج از خانه را نداشتند، توانستند دوباره در محله خود تردد کنند.
تشکری هاشمی با تأکید بر تداوم این نگاه در مدیریت شهری گفت:اگر به انسان و تواناییهای او با دید احترام و فرصت نگاه کنیم، معجزههای اجتماعی رخ میدهد. همانطور که هنرمندان دارای معلولیت در جشنواره همام ثابت کردند، هیچ محدودیتی نمیتواند مانع درخشش استعدادها شود، به شرط آنکه شهر، پذیرای همه باشد.
وی افزود: حضور در جشنواره همام یکی از بهترین لحظات عمر من بوده است. این رویداد به ما یادآوری میکند که انسان، حتی در شرایطی که با محدودیتهایی روبهروست، چه تواناییهای خارقالعادهای دارد. دیدن این آثار، هم انگیزه و امید میدهد و هم ما را به درک بهتر نعمتهای الهی و ارزش سلامت و فرصتهای زندگی دعوت میکند.
تشکری هاشمی با اشاره به نقش مهم هنرمندان دارای معلولیت خاطرنشان کرد:بسیاری از این هنرمندان کمتر دیده میشوند، در حالی که آثارشان از ارزش بالایی برخوردار است. باید زمینهای فراهم شود تا بتوانند توانمندیهای خود را معرفی کنند و از این طریق هم به استقلال اقتصادی برسند و هم باور به تواناییهایشان تقویت شود. یکی از راههای حمایت از آنان، خرید آثارشان و استفاده از آنها بهعنوان هدیه است.