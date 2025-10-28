باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
جشن دانشجویان جدید دانشگاه الزهراء برگزار شد + فیلم

دانشجویان جدید دانشگاه الزهرا ، آغاز سال تحصیلی را جشن گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دانشگاه الزهرا ، تنها دانشگاه ویژه بانوان کشور است که مورد استقبال داوطلبان رشته های مختلف قرار گرفته است، بیش از هزار و ۴۰۰ دانشجو امسال در دانشگاه الزهراء پذیرفته شدند.

 

 

