جشن دانشجویان جدید دانشگاه الزهراء برگزار شد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0644\u0632\u0647\u0631\u0627 \u060c \u062a\u0646\u0647\u0627 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0648\u06cc\u0698\u0647 \u0628\u0627\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u062f\u0627\u0648\u0637\u0644\u0628\u0627\u0646 \u0631\u0634\u062a\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0648 \u06f4\u06f0\u06f0 \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648 \u0627\u0645\u0633\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0627\u0644\u0632\u0647\u0631\u0627\u0621 \u067e\u0630\u06cc\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0