باشگاه خبرنگاران جوان - جلال‌الدین ماشاریپوف، وینگر ازبکستانی و ملی‌پوش تیم فوتبال استقلال، در جریان اردوی پیش‌فصل تیم در ترکیه، دو بار از ناحیه زانو مصدوم شد که این مسئله باعث شد او نیم‌فصل اول لیگ برتر را از دست بدهد.

از همان ابتدا، پزشکان استقلال تأکید داشتند که پای این بازیکن نیازمند عمل جراحی است. با این حال، ماشاریپوف پس از مشورت با کادر پزشکی تیم ملی ازبکستان، از انجام جراحی خودداری کرد و با تمرین‌های ویژه فیزیوتراپی و بدنسازی، روند آماده‌سازی خود را به‌طور تدریجی ادامه داد.

این وینگر از هفته گذشته به تمرینات گروهی استقلال بازگشته و کار با توپ را آغاز کرده است، اما هنوز به بهبودی کامل ۱۰۰ درصدی دست نیافته است. با این وجود، پزشکان بار دیگر هشدار داده‌اند که در صورت ادامه روند فعلی، هر برخورد جدی در زمین می‌تواند او را دوباره مصدوم کرده و دوره دوری طولانی‌تری را برایش رقم بزند.

با توجه به حضور تیم ملی ازبکستان در جام جهانی ۲۰۲۶، هدف اصلی ماشاریپوف بازگشت به آمادگی کامل تا زمان آغاز این تورنمنت است و او با تمرینات هدفمند و تلاش مستمر در تلاش است تا به سطح ایده‌آل عملکردی برسد.