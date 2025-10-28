باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ آیین اختتامیه سومین رویداد روایت‌نویسی «چای روضه»، که به همت حوزه هنری چهارمحال و بختیاری با هدف پاسداشت آیین‌های عزاداری و ترویج فرهنگ حسینی در قالب زبان روایت و هنر برگزار شد.

احسان قائدی رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری در این مراسم با اشاره به اهمیت بازآفرینی آیین‌های عاشورایی از دریچه هنر گفت: رویداد روایت‌نویسی چای روضه تلاش دارد تا پیوند دیرینه میان ایمان، احساس و روایت را در قالبی هنری زنده نگه دارد. ما معتقدیم که ادبیات آیینی تنها یک حوزه ادبی نیست، بلکه بخشی از حافظه جمعی ملت ماست؛ بخشی که آیین چای روضه در آن نقشی نمادین و مردمی دارد. این رویداد فرصتی برای پرورش نسل تازه‌ای از راویان ایمان و عشق حسینی است؛ کسانی که با زبان امروز، مفاهیم جاودانه عاشورا را تبیین و بازگو می‌کنند.

وی با اشاره به میزان مشارکت گسترده هنرمندان در این دوره افزود: بیش از ۱۰۰ اثر برای شرکت در این رویداد هنری به دبیرخانه ارسال شده بود که پس از بررسی و ارزیابی اولیه، ۳۵ اثر منتخب متعلق به ۲۸ هنرمند به‌عنوان نامزد‌های نهایی برای داوری نهایی انتخاب شدند. این آمار نشان می‌دهد که علاقه‌مندی به ادبیات آیینی در میان نسل جوان رو به گسترش است و جریان روایت‌نویسی مذهبی همچنان زنده و پویا پیش می‌رود.

قائدی از برگزاری کارگاه تخصصی روایت‌نویسی به‌صورت همزمان با آیین اختتامیه خبر داد و گفت: هدف ما تنها معرفی برگزیدگان نیست؛ بلکه می‌خواهیم بستری آموزشی برای ارتقای سطح ادبی و هنری هنرمندان حوزه روایت و ادبیات آیینی فراهم کنیم. برگزاری کارگاه همزمان با اختتامیه، فرصتی بود تا شرکت‌کنندگان از تجارب هنرمندان و کارشناسان برجسته این عرصه بهره‌مند شوند.

در پایان این مراسم، از آثار برگزیده و برترین روایتگران سومین دوره رویداد «چای روضه» با اهدای تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی تجلیل به‌عمل آمد.

برگزیدگان سومین رویداد روایت‌نویسی چای روضه به شرح ذیل معرفی شدند:

۱. فرشته محمدی برای نگارش روایت «سیاه روشن»، رتبه اول

۲. راضیه رئیسیان برای نگارش روایت «بوی دارچین» رتبه دوم

۳. نرجس سادات موسوی برای نگارش روایت «سنگ آخر» رتبه سوم

همچنین سروناز عباسی زاده برای نگارش روایت جرات، زهرا محمدی برای نگارش روایت «حق تشنه است»، ساره باقری برای نگارش روایت «پچ پچ سنگ ها» و فاطمه محمد یوسفی برای نگارش روایت «خان نهم» به‌عنوان شایسته تقدیر معرفی شدند.

همچنین در این مراسم، جوایز پنج هنرمند برگزیده جشنواره روایت بیداری اهدا گردید. آثار برتر این جشنواره به شرح ذیل است:

«کرامت» به قلم اشرف لنجانی، «میدان انقلاب» به قلم نرجس تاج الدینی، «سایه‌ها در آتش» به قلم سروش غلامی، «سیاوش» به قلم سهیلا سپهری و «سفر در برف و آتش» به قلم سیدعلی مستجاب الدعواتی