باشگاه خبرنگاران جوان - شهر العین امارات متحده عربی در آستانه میزبانی یکی از مهم‌ترین رویداد‌های پاراتیراندازی در سال ۲۰۲۵ است؛ جایی که جام جهانی پاراتیراندازی از ۶ تا ۱۳ آبان (۲۸ اکتبر تا ۴ نوامبر) در باشگاه سوارکاری، تیراندازی و گلف العین برگزار خواهد شد.

در این رقابت‌ها ۲۱۳ ورزشکار از ۳۹ کشور در ۴۰ ماده انفرادی و تیمی در سه رشته تفنگ، تپانچه و شات‌گان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

این مجموعه برای بسیاری از ورزشکاران آشناست، چرا که در سال ۲۰۲۲ نیز میزبان مسابقات پاراتیراندازی قهرمانی جهان و چندین دوره جام‌جهانی بوده است.

تیم هند با ۲۳ ورزشکار بزرگ‌ترین کاروان شرکت‌کننده در این دوره را تشکیل می‌دهد؛ یک نفر بیشتر از کشور میزبان، امارات متحده عربی. پس از آن چین با ۲۰، تایلند با ۱۶ و قزاقستان با ۱۲ ورزشکار در رده‌های بعدی قرار دارند.

تیم‌ملی پاراتیراندازی ایران با ترکیب مهسا حاجی محمدی، زهرا جعفری، محمدرضا امینی، مجید بابایی در رشته تفنگ و سیدمحمدرضا میرشفیعی، فائزه احمدی، نسرین شاهی، نجمه سعادتی‌نسب، مصطفی خادم عبدل‌آبادی و رسول حجاریان در تپانچه در این رویداد شرکت می‌کند.

هدایت ورزشکاران کشورمان در این مسابقات بر عهده زینب آقاعلی‌اکبری و فتح‌اله دلفانی‌خان به عنوان مربیان تیم ملی خواهد بود.