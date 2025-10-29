باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- فاطمه کاظمی، هنرمند میناکاری از شهرستان شهرضا در استان اصفهان، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، به مشکلات حمل و نقل و شرایط رفت و آمد معلولین در کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه در همه استان‌ها مشکلات زیادی وجود دارد و حتی شهرداری‌ها و بانک‌ها که مسئولیت حمل و نقل و جابجایی معلولین را دارند، همکاری کافی ندارند. در شهرستان ما ماشین‌ها و اتوبوس‌های مناسب‌سازی شده وجود دارد، اما مسئولان بار‌ها با بهانه‌های مختلف از ارائه خدمات شانه خالی می‌کنند.

کاظمی افزود: معلولین مانند همه افراد حق دارند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند و بتوانند بدون دغدغه از خانه بیرون بروند، به پارک بروند، خرید کنند و از امکانات عمومی بهره‌مند شوند. عدم دسترسی به امکانات مناسب باعث گوشه‌گیری و مشکلات جسمی و روحی می‌شود که هزینه‌های زیادی به خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

وی همچنین به مشکلات مناسب‌سازی خودرو‌های شخصی برای افراد ویلچری اشاره کرد و گفت: ماشین‌های موجود در بازار برای ویلچری‌ها مناسب نیست و قیمت‌های فعلی نیز بسیار بالا است. امیدوارم شرایطی فراهم شود که معلولین بتوانند با هزینه معقول از وسایل نقلیه شخصی مناسب استفاده کنند.

فاطمه کاظمی در پایان، درباره جشنواره همام گفت: سومین دوره است که در جشنواره شرکت می‌کنم و از همدلی و جمع شدن همه هنرمندان با شرایط متفاوت بسیار راضی هستم. امیدوارم امسال بتوانم جایزه دریافت کنم، اما حتی حضور در جمع این جشنواره برای ما ارزشمند است. این جشنواره باعث می‌شود جایگاه اجتماعی معلولین حفظ شود و احترام به آنها رعایت شود.