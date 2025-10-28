باشگاه خبرنگاران جوان - سید امیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام با اشاره به اجرای گسترده طرحهای اشتغالزایی در سراسر کشور اظهار کرد: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام در سال جاری با رویکردی نظاممند و مبتنی بر مدل جامع اشتغالزایی، توانسته است اقدامات خود را در قالب یک چارچوب مشخص و قابل پایش اجرا کند. این مدل بر پایهی ترکیب ظرفیتهای بومی، مشارکت جوامع محلی، همافزایی با دستگاههای اجرایی و بهرهگیری از سرمایه اجتماعی شکل گرفته و زمینه ایجاد فرصتهای پایدار شغلی را در مناطق کمتر برخوردار کشور فراهم ساخته است.
وی افزود: در هفت ماهه نخست سال جاری، بیش از ۳۰ هزار و ۳۰۹ طرح اشتغالزایی در حدود ۴ هزار و ۳۵۶ منطقه روستایی و شهری محروم و نیمهمحروم کشور به اجرا درآمده است.
به گفته مدنی، مجموع سرمایهگذاری انجامشده در این طرحها بیش از ۱۳۱ هزار میلیارد ریال بوده که شامل ۸۵ هزار میلیارد ریال آورده متقاضیان و ۴۶ هزار و ۴۴ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی است.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام ادامه داد: در راستای برنامهریزی و توسعه شبکه اشتغال، کمیته اشتغال در ۴۴۵ شهرستان کشور برگزار شده، گزارش شناخت شهرستانها بهروزرسانی شده و ورود به ۴ هزار و ۳۵۰ نقطه روستایی و محله شهری به تصویب رسیده است. همچنین تاکنون ۸۰ درصد از ۴۴۰ محله برکت در حوزه اشتغال تحت پوشش قرار گرفته و مدل “هر روستا یک محصول” با هدف ایجاد زنجیره ارزش محصول منتخب در هر یک از روستاهای هدف اجرا شده است.
مدنی با اشاره به تنوعبخشی در مقیاس طرحهای اشتغالزایی گفت: در این چارچوب تاکنون ۲۳۳ طرح بنگاهی، ۸۴۵ طرح کارگاهی و بیش از ۲۹ هزار و ۲۳۱ طرح خرد و خانگی در نقاط مختلف کشور به اجرا درآمده است که نشانگر توجه ستاد اجرایی فرمان امام به نیازهای متنوع و ظرفیتهای محلی است.
او در ادامه به حمایت از اقشار آسیبپذیر اشاره کرد و گفت: از مجموع طرحهای اجراشده، ۱،۳۷۶ طرح برای زنان سرپرست خانوار، ۴۳۸ طرح برای خانواده زندانیان و زندانیان آزادشده و ۳۵۴ طرح برای افراد دارای معلولیت یا توانخواه اجرا شده است.
مدیرعامل بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام افزود: در بخش رستههای ویژه اشتغال نیز ۱۰۵ طرح دانشبنیان، ۱۴۶ طرح آبزیپروری و ۱،۹۷۸ طرح در حوزه بهرهوری آب انجام شده است.
مدنی در پایان ابراز امیدواری کرد زمینه اجرای بیش از ۸۰ هزار طرح اشتغالزایی در سال جاری، با محوریت مناطق محروم کشور فراهم شود.
منبع: ستاد اجرایی فرمان امام