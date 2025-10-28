شهروندخبرنگار ما به مناسبت هفته تربیت بدنی فیلم و تصاویری از همایش پیاده روی در روستای ده محمد شهرستان عشق آباد استان خراسان جنوبی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، همایش پیاده‌روی اهالی روستای ده محمد از توابع شهرستان عشق آباد استان خراسان جنوبی با هدف ترویج فرهنگ ورزش همگانی، ارتقای سلامت جسمی و روانی، و ایجاد فضای نشاط و همدلی در اهالی این روستا در مسیر رباط ده محمد تا چمن مصنوعی شهدای ده محمد برگزار شد. در پایان مسابقه سه بلیت رفت و برگشت به شهر مقدس و پانزده کارت هدیه به ارزش دویست هزار تومان برای نفرات برگزیده مسابقات اهدا شد.
منبع: صادق شبانی - خراسان جنوبی

