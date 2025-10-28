جشن بزرگ ازدواج دانشجویی در یزد + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0633\u0627\u0644\u0631\u0648\u0632 \u0645\u06cc\u0644\u0627\u062f \u062d\u0636\u0631\u062a \u0632\u06cc\u0646\u0628 (\u0633)\u060c \u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u06cc \u0632\u0648\u062c \u062f\u0627\u0646\u0634\u062c\u0648 \u0627\u0632 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06cc\u0632\u062f \u062f\u0631 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645\u06cc \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0627\u0645\u0627\u0645\u0632\u0627\u062f\u0647 \u0633\u06cc\u062f \u062c\u0639\u0641\u0631 \u0645\u062d\u0645\u062f (\u0639) \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n