جشن بزرگ ازدواج دانشجویی در یزد + فیلم

جشن ازدواج دانشجویی در آستان امام زاده سید جعفر محمد یزد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سالروز میلاد حضرت زینب (س)، تعدادی زوج دانشجو از دانشگاه‌های استان یزد در مراسمی معنوی در آستان مقدس امامزاده سید جعفر محمد (ع) زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

 

