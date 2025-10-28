باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - صالحی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری گفت: تعداد کادر پرستاری استان به حدود ۳ هزار نفر می رسد که بعنوان بزرگترین و محوری ترین ارکان نظام سلامت برای بهبودی بیماران و تسکین آلام دردمندان، نقش آفرینی می کنند.

وی اظهارکرد: هم اکنون ۲ هزار و ۱۵۷ نفر کادر پرستاری (در رشته های اتاق عمل، هوشبری، پرستار، بهیار و کمک پرستار) در مراکز آموزشی درمانی و بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی استان مشغول به خدمت هستند.

وی افزود: با احتساب شاغلین در واحدهای معاونت بهداشتی و مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی تعداد کادر پرستاری استان به حدود ۳ هزار نفر می رسد که بعنوان بزرگترین و محوری ترین ارکان نظام سلامت برای بهبودی بیماران و تسکین آلام دردمندان، نقش آفرینی می کنند.

صالحی فرد ادامه داد: در استان به ازای هر تخت، یک پرستار در حال خدمت است که برای رسیدن به استانداردها، جذب نیروی پرستاری ضروری می باشد، از این رو با برگزاری ازمون اسخدامی اخیر نیروی مورد نیاز تامین و مشکل کمبود نیرو مرتفع خواهد شد.

دکتر صالحی فرد گفت: پیگیری مطالبات پرستاری، اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و پیگیری تبدیل وضعیت نیروها از اقدامات صورت گرفته اخیر است.

گفتنی است: امسال هفته پرستار ۲ تا ۸ آبان ماه ۱۴۰۴ با شعار " ایران قلب پرستار" همزمان با سراسر کشور در استان چهارمحال و بختیاری گرامیداشته شد.





