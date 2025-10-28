پاسخ به پنج دروغ ترامپ علیه ایران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u062f\u0631 \u0633\u062e\u0646\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u062e\u06cc\u0631 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u0648\u0647 \u06af\u0648\u06cc\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u00a0\u0648 \u06f5 \u062f\u0631\u0648\u063a\u06cc \u06a9\u0647 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0648 \u0645\u0644\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a \u067e\u0627\u0633\u062e \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f\u060c \u06a9\u0647 \u06af\u0632\u06cc\u062f\u0647 \u0628\u06cc\u0627\u0646\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0634\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n