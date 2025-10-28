باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
پاسخ به پنج دروغ ترامپ علیه ایران + فیلم

مرور پاسخ رهبر انقلاب به یاوه‌گویی‌های اخیر رئیس جمهور آمریکا نسبت به ایران عزیزمان را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیر خود به یاوه گویی‌ها  و ۵ دروغی که رئیس جمهور آمریکا علیه کشور و ملت ایران گفت پاسخ دادند، که گزیده بیانات ایشان را مشاهده می‌کنید.

