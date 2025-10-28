باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - کامران حقیآبی گفت: امروز سهشنبه ششم آبان آسمان در اکثر مناطق استان صاف تا کمی ابری است.
وی افزود: این وضعیت تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. البته در روزهای پنجشنبه و جمعه، هشتم و نهم آبان شاهد وزش باد و گرد و غبار هم خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی البرز تصریح کرد: بیشینه دمای هوای مرکز استان روز چهارشنبه هفتم آبان به ۲۳ درجه سانتیگراد میرسد و روز جمعه کاهش چهار درجهای خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی البرز افزود: براساس آخرین پیشبینی فصلی پژوهشکده اقلیمشناسی و تغییر اقلیم، برای فصل پاییز و دو ماه آبان و آذر، بارشها در استان البرز کمتر از نرمال و دما نیم تا یک درجه افزایش خواهد داشت.
در مهر ماه هیچ بارشی در استان ثبت نشد و پیشبینیهای کنونی هم از عدم بارش در ۱۰ روز نخست آبان حکایت دارد. بنابراین ۴۰ روز اول پاییز ۱۴۰۴ در البرز بدون بارش به پایان خواهد رسید.