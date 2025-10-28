بانک مرکزی اعلام‌کرد که از ابتدای امسال تا پنجم آبان ماه ۱۵۳ هزار میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بانک مرکزی اعلام‌کرد که از ابتدای امسال تا پنجم آبان ماه ۱۵۳ هزار میلیارد تومان وام ازدواج و فرزندآوری توسط شبکه بانکی پرداخت شده و بیش از ۶۷۶ هزار نفر از متقاضیان وام خود را دریافت کردند.

با تمهیدات این نهاد ناظر در تسریع و تسهیل پرداخت تسهیلات تکلیفی، شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا پنجم آبان ماه ۱۵۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به ۶۷۶ هزار و ۳۳۲ نفر از متقاضیان پرداخت کرد.

مبلغ پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد و تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند ۷ درصد رشد داشت.

بانک مرکزی در ادامه این گزارش می افزاید: در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و نیز قوانین بودجه سنواتی کل کشور از ابتدای سال جاری تا ۵ آبان ماه بالغ بر ۱.۲۵۳.۹۶۴ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به ۳۷۴ هزار و ۱۵۶ نفر از متقاضیان پرداخت شده است. این میزان، معادل ۱۰۳ درصد سهمیه تعیین شده روزانه تحقق یافته و همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج از نظر میزان مبالغ پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴ درصدی داشته است.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا ۵ آبان ماه افزون بر ۲۷۶.۶۷۶ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند به ۳۰۲ هزار و ۱۷۶ نفر از متقاضیان پرداخت شده است.

این میزان، معادل ۸۶ درصد سهمیه تعیین شده روزانه تخقق یافته و همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری از نظر میزان مبالغ پرداختی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۷ درصدی داشته است.

برچسب ها: وام ازدواج ، وام فرزندآوری ، بانک مرکزی
