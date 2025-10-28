رئیس پنتاگون احتمالاً در جریان سفر به کره جنوبی از منطقه غیرنظامی بین دو کره بازدید خواهد کرد

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - یونهاپ روز سهشنبه گزارش داد که پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده، در جریان سفر خود به کره جنوبی از منطقه غیرنظامی بین دو کره بازدید خواهد کرد.
به گفته یک مقام ارشد آمریکایی آشنا با این موضوع، هگست با سربازان کره جنوبی و آمریکایی مستقر در منطقه امنیتی مشترک (JSA) در داخل منطقه غیرنظامی دیدار خواهد کرد. انتظار میرود همتای کره جنوبی او، آن گیو-بک، نیز به او بپیوندد. سپس این دو نفر یک توافق دفاعی جدید را اعلام خواهند کرد.
علاوه بر این، طبق گزارشها، هگست از کمپ هامفریز، یک پایگاه نظامی ایالات متحده در نزدیکی سئول، بازدید خواهد کرد.
پنتاگون پیشتر اعلام کرد وزیر جنگ آمریکا، در روزهای آینده از چهار کشور آسیایی بازدید خواهد کرد. این سومین تور منطقهای وی در هندو-پاسیفیک محسوب میشود که واشنگتن از متحدان خود میخواهد برای مقابله با چین، هزینههای دفاعی خود را افزایش دهند.
