باشگاه خبرنگاران جوان - فوتبال ترکیه درگیر بزرگ‌ترین بحران تاریخ خود شد. فدراسیون فوتبال این کشور (TFF) روز دوشنبه در بیانیه‌ای تکان‌دهنده اعلام کرد که صد‌ها داور فعال در لیگ‌های حرفه‌ای در سایت‌های شرط‌بندی فعالیت داشته‌اند و بخش قابل‌توجهی از آنها به‌صورت مکرر شرط بسته‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، تحقیقات داخلی فدراسیون نشان می‌دهد از مجموع ۵۷۱ داور فعال، ۳۷۱ نفر دارای حساب شرط‌بندی بودند و ۱۵۲ داور به‌طور فعال در شرط‌بندی شرکت کرده‌اند. در میان این افراد، ۷ داور سوپر لیگ، ۱۵ کمک‌داور سطح بالا و ده‌ها داور رده‌پایین نیز حضور دارند.

ابراهیم حاجی‌عثمان‌اوغلو، رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه، در نشست خبری گفت: «ما از درون شروع کرده‌ایم تا فوتبال ترکیه را پاک کنیم. هیچ‌کس از این روند مصون نیست؛ حتی داوران ارشد.»

بر اساس داده‌های منتشرشده، یکی از داوران به‌تنهایی ۱۸ هزار و ۲۲۷ شرط در سایت‌های مختلف ثبت کرده و ۴۲ داور دیگر نیز هر کدام بیش از هزار بار شرط بسته‌اند. فدراسیون ترکیه اعلام کرد که پرونده تمام داوران شناسایی‌شده به کمیته انضباطی ارجاع شده و احتمال تعلیق یا محرومیت مادام‌العمر برای برخی از آنان وجود دارد.

به گزارش یورونیوز، دادستانی استانبول نیز تأیید کرده است که تحقیقات کیفری درباره این پرونده آغاز شده و احتمال می‌رود برخی داوران روی مسابقاتی شرط بسته باشند که خود یا همکارانشان در آن قضاوت کرده‌اند. در بیانیه دادستانی آمده است: «این رفتار نه‌تنها نقض مقررات فدراسیون، بلکه تخلف کیفری محسوب می‌شود. تحقیقات برای شناسایی کامل شبکه شرط‌بندی ادامه دارد.»

پس از انتشار این خبر، باشگاه‌های بزرگ ترکیه از جمله فنرباغچه، گالاتاسرای، بشیکتاش و ترابزون‌اسپور واکنش نشان دادند و خواستار انتشار عمومی نام داوران متخلف شدند. باشگاه فنرباغچه در بیانیه‌ای رسمی نوشت: «شفافیت کامل تنها راه بازسازی اعتماد ازدست‌رفته در فوتبال ترکیه است. هیچ‌کس نباید پشت در‌های بسته محاکمه شود.»

از سوی دیگر، کارشناسان ورزشی هشدار داده‌اند که این رسوایی می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشته باشد. فدراسیون فوتبال ترکیه اعلام کرده گزارش کامل را برای فیفا و یوفا ارسال کرده و همکاری با نهاد‌های بین‌المللی آغاز شده است.

حاجی‌عثمان‌اوغلو که در سال ۲۰۲۴ با وعده «پاکسازی فوتبال ترکیه» به ریاست فدراسیون رسید، اکنون با بزرگ‌ترین آزمون دوران مدیریتی خود روبه‌روست. او در پایان نشست خبری گفت: «این نقطه‌ی آغاز یک فوتبال پاک است. ما در کنار دادستانی می‌مانیم تا حقیقت آشکار شود و اعتماد مردم بازگردد.»

منبع: ایرنا