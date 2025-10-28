فدراسیون فوتبال ترکیه در بیانیه‌ای تکان‌دهنده اعلام کرد که صد‌ها داور فعال در لیگ‌های حرفه‌ای در سایت‌های شرط‌بندی فعالیت داشتند و بخش قابل‌توجهی از آنها به‌صورت مکرر شرط بسته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فوتبال ترکیه درگیر بزرگ‌ترین بحران تاریخ خود شد. فدراسیون فوتبال این کشور (TFF) روز دوشنبه در بیانیه‌ای تکان‌دهنده اعلام کرد که صد‌ها داور فعال در لیگ‌های حرفه‌ای در سایت‌های شرط‌بندی فعالیت داشته‌اند و بخش قابل‌توجهی از آنها به‌صورت مکرر شرط بسته‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز، تحقیقات داخلی فدراسیون نشان می‌دهد از مجموع ۵۷۱ داور فعال، ۳۷۱ نفر دارای حساب شرط‌بندی بودند و ۱۵۲ داور به‌طور فعال در شرط‌بندی شرکت کرده‌اند. در میان این افراد، ۷ داور سوپر لیگ، ۱۵ کمک‌داور سطح بالا و ده‌ها داور رده‌پایین نیز حضور دارند.

ابراهیم حاجی‌عثمان‌اوغلو، رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه، در نشست خبری گفت: «ما از درون شروع کرده‌ایم تا فوتبال ترکیه را پاک کنیم. هیچ‌کس از این روند مصون نیست؛ حتی داوران ارشد.»

بر اساس داده‌های منتشرشده، یکی از داوران به‌تنهایی ۱۸ هزار و ۲۲۷ شرط در سایت‌های مختلف ثبت کرده و ۴۲ داور دیگر نیز هر کدام بیش از هزار بار شرط بسته‌اند. فدراسیون ترکیه اعلام کرد که پرونده تمام داوران شناسایی‌شده به کمیته انضباطی ارجاع شده و احتمال تعلیق یا محرومیت مادام‌العمر برای برخی از آنان وجود دارد.

به گزارش یورونیوز، دادستانی استانبول نیز تأیید کرده است که تحقیقات کیفری درباره این پرونده آغاز شده و احتمال می‌رود برخی داوران روی مسابقاتی شرط بسته باشند که خود یا همکارانشان در آن قضاوت کرده‌اند. در بیانیه دادستانی آمده است: «این رفتار نه‌تنها نقض مقررات فدراسیون، بلکه تخلف کیفری محسوب می‌شود. تحقیقات برای شناسایی کامل شبکه شرط‌بندی ادامه دارد.»

پس از انتشار این خبر، باشگاه‌های بزرگ ترکیه از جمله فنرباغچه، گالاتاسرای، بشیکتاش و ترابزون‌اسپور واکنش نشان دادند و خواستار انتشار عمومی نام داوران متخلف شدند. باشگاه فنرباغچه در بیانیه‌ای رسمی نوشت: «شفافیت کامل تنها راه بازسازی اعتماد ازدست‌رفته در فوتبال ترکیه است. هیچ‌کس نباید پشت در‌های بسته محاکمه شود.»

از سوی دیگر، کارشناسان ورزشی هشدار داده‌اند که این رسوایی می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی داشته باشد. فدراسیون فوتبال ترکیه اعلام کرده گزارش کامل را برای فیفا و یوفا ارسال کرده و همکاری با نهاد‌های بین‌المللی آغاز شده است.

حاجی‌عثمان‌اوغلو که در سال ۲۰۲۴ با وعده «پاکسازی فوتبال ترکیه» به ریاست فدراسیون رسید، اکنون با بزرگ‌ترین آزمون دوران مدیریتی خود روبه‌روست. او در پایان نشست خبری گفت: «این نقطه‌ی آغاز یک فوتبال پاک است. ما در کنار دادستانی می‌مانیم تا حقیقت آشکار شود و اعتماد مردم بازگردد.»

منبع: ایرنا

برچسب ها: فدراسیون فوتبال ترکیه ، فوتبال ترکیه ، شرط بندی
خبرهای مرتبط
جانشین کولاکوویچ در ترکیه مشخص شد
فروپاشی دولت فرانسه: شرط‌بندی بر سر انتخاب نخست‌وزیر بعدی پس از برکناری بایرو
شکست کایسری اسپور با بازیکنان ایرانی مقابل قهرمان سوپرلیگ ترکیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتقاد رسانه یونانی از باشگاه پاناتینایکوس بابت عدم جذب طارمی
نظر نهایی فوق تخصص مغز در خصوص صابر کاظمی: تشخیص من برق گرفتگی نیست
متاسفانه نحوه کنار گذاشتن هاشمیان درست نبود/ اوسمار بهترین گزینه برای هدایت پرسپولیس است
وینگر استقلال زیر بار عمل جراحی نمی‌رود
تغییر زمان تشییع پیکر اکبر کارگرجم
نتایج ایران در روز ششم بازی‌های آسیایی بحرین/ مدال تاریخی بوکس دختران
تبعات فسخ یک طرفه پرسپولیس با هاشمیان از زبان نصیرزاده
ما با هاشمیان به تفاهم نرسیدیم، اما پایان همکاری مان را اعلام کردیم
برنامه محوری دوای درد پرسپولیس/ رفوزه‌ها دندان تیز نکنند
خیال ساپینتو از یک پست راحت شد
آخرین اخبار
واکنش سازمان لیگ فوتبال به چاقوکشی و استفاده از گاز اشک‌آور در لیگ پایه
اعلام اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر
بازگشت ورزشگاه امام رضا (ع) با یک دیدار در جام حذفی
اسپالتی در یک قدمی نیمکت یوونتوس
از چالش جدید اوسمار تا سرمربی جدید یوونتوس + فیلم
نظر نهایی فوق تخصص مغز در خصوص صابر کاظمی: تشخیص من برق گرفتگی نیست
ساعی: سلامت تکواندوکاران مهمتر از هر مدالی است/ قبول دارم نتایج خوبی نگرفتیم
نتایج ایران در روز ششم بازی‌های آسیایی بحرین/ مدال تاریخی بوکس دختران
رسوایی تاریخی در فوتبال ترکیه؛ بیش از ۱۵۰ داور در شرط‌بندی فعال بوده‌اند
قضاوت تیم داوری ایرانی در رقابت‌های سطح دو لیگ قهرمانان آسیا
جام‌جهانی پاراتیراندازی؛ صف‌آرایی برترین‌های پارالمپیک و جهان در امارات
وینگر استقلال زیر بار عمل جراحی نمی‌رود
شکستِ شیرین زنان افغان پس از ۴ سال محرومیت
خیال ساپینتو از یک پست راحت شد
انتقاد رسانه یونانی از باشگاه پاناتینایکوس بابت عدم جذب طارمی
سیمئونه: این برد مهم و ضروری بود
تغییر زمان تشییع پیکر اکبر کارگرجم
برنامه محوری دوای درد پرسپولیس/ رفوزه‌ها دندان تیز نکنند
شکست ولی‌زاده و دهقانی در گام نخست؛ روز پنجم هم خوش یُمن نبود
تبعات فسخ یک طرفه پرسپولیس با هاشمیان از زبان نصیرزاده
ما با هاشمیان به تفاهم نرسیدیم، اما پایان همکاری مان را اعلام کردیم
متاسفانه نحوه کنار گذاشتن هاشمیان درست نبود/ اوسمار بهترین گزینه برای هدایت پرسپولیس است
بازی‌های آسیایی جوانان؛ دختران والیبال ایران فینالیست شدند
انتقال صابر کاظمی به ایران با تدابیر ویژه پزشکی
کشتی آزاد ایران نایب‌قهرمان امید‌های جهان شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ مدال برنز چهار بوکسور ایران قطعی شد
طلسم شکنی گلنور در هفته ششم لیگ بسکتبال؛ مدعیان بردند
گلزنی توماس مولر در پلی‌آف قهرمانی MLS + فیلم
اوسمار رسما سرمربی پرسپولیس شد + عکس
دختران بسکتبال ایران به مدال نقره رسیدند