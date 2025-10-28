نمایندگان ایران در ششمین روز بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در ۹ رشته به رقابت می‌پردازند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ششمین روز بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، نمایندگانی ایران در ۹ رشته دوچرخه سواری، بدمینتون، فوتسال، کشتی آزاد، شنا، بوکس، هندبال، تنیس روی میز، وزنه‌برداری به رقابت می‌پردازند.

نتایج نمایندگان ایران به شرح زیر است:

دوچرخه‌سواری بازی‌های آسیایی بحرین

در رقابت استقامت جاده دختران، ناروین زینالی چهاردهم، رها باجلان پانزدهم و النا ناصری سی و یکم شدند. 

بدمینتون بازی‌های آسیایی بحرین

زهرا رباطی در بازی نخست، مقابل یین یی کینگ چینی دارای رنکینگ ۵۴ جهان با نتیجه دو بر صفر شکست خورد و حذف شد.

شنا بازی‌های آسیایی بحرین

در ماده ۱۰۰ متر آزاد، دانیال جهانگیری با زمان ۵۲ ثانیه و ۷ صدم ثانیه در گروهش سوم شد. یاشار سلیمانی زمان ۵۳ ثانیه و ۹۱ صدم ثانیه را ثبت کرد و پنجم شد. هر دو نماینده ایران از صعود به فینال بازماندند. 

در ماده ۲۰۰ متر قورباغه، علیرضا عرب با زمان ۲ دقیقه و ۲۵ ثانیه و ۷۰ صدم ثانیه و قرار گرفتن در جایگاه سوم گروه خود، از راهیابی به فینال بازماند.

محمدمهدی غلامی و پارسا شهشهانی در ماده ۵۰متر کرال پشت در دسته ۴ خط ۶، زمان ۲۷ ثانیه و ۳ صدم ثانیه و پارسا شهشهانی در دسته ۴ خط ۷، زمان ۲۷ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه را ثبت کردند و به ترتیب با قرارگرفتن در مکان‌های سوم و پنجم این دسته، از صعود به فینال بازماندند.

در ماده ۵۰ متر پروانه یاشار سلیمانی با زمان ۲۵ ثانیه و ۹۰ صدم ثانیه در جایگاه چهارم گروه خود قرار گرفت و از راهیابی به فینال بازماند.

کشتی آزاد بازی‌های آسیایی جوانان بحرین

در وزن ۴۵کیلوگرم کشتی آزاد پارسا طهماسبی در مبارزه نخست با نتیجه ۸بر ۶از سد ریکو فروساوا از ژاپن گذشت. وی در دور بعد با یونگ کیانگ هویانگ از چین کشتی می‌گیرد.

پارسا طهماسبی آزادکار ایران در وزن ۴۵ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی به مصاف باکدالت آقابیک حریفی از قزاقستانی به میدان رفت که این مبارزه با نتیجه ۷ بر یک به سود نماینده ایران به پایان رسید و راهی فینال شد.

در وزن ۶۰کیلوگرم سیدطا‌ها هاشمی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با توجه به عدم حضور عبداله قحطان از بحرین به پیروزی رسید. وی در دور بعد به مصاف محمد سروری از افغانستان می‌رود.

در وزن ۵۱کیلوگرم کشتی آزاد آرمان الهی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر صفر نوراحمد ساریبایف از قرقیزستان را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت.

طاها هاشمی آزادکار وزن ۶۰ کیلوگرم، در مرحله نیمه نهایی مقابل کشتی‌گیر قزاقستان با نتیجه ۶ بر ۴ شکست خورد و به رده‌بندی رفت. 

آرمان الهی کشتی‌گیر وزن ۵۱ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی مقایل داولاتوف حریفی از تاجیکستان به میدان رفت که این مبارزه با نتیجه ۶ بر ۴ به سود کشتی‌گیر ایران به پایان رسید و نماینده ایران راهی فینال شد.

امیرمحمد زرین کام آزادکار وزن ۷۱ کیلوگرم در مرحله نیمه نهایی به مصاف حریفی از ایوبجان بزورزودا رفت که این مبارزه با نتیجه ۸ بر سه به سود کشتی‌گیر ایرانی به پایان رسید و راهی فینال شد.

فوتسال دختران بازی‌های آسیایی بحرین

تیم فوتسال دختران ایران در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف چین‌تایپه رفت. این بازی در نهایت در وقت قانونی به تساوی ۲-۲ رسید. تیم ایران در ضربات پنالتی موفق شد رقیب خود را با نتیجه ۳ بر یک شکست دهد.

بوکس بازی‌های آسیایی بحرین

فاطمه رستگار در رقابت‌های وزن ۸۰+ کیلوگرم بوکس بازی‌های آسیایی جوانان، با شکست برابر حریف قزاقستانی خود به مدال برنز رسید. او اولین مدال بوکس تاریخ زنان ایران را به دست آورد.

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در تاریخ ششم آبان ۱۴۰۴ در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین۲۰۲۵ 

