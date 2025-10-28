باشگاه خبرنگاران جوان - دفاع مقدس ۱۲ روزه مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی، صرفاً یک تقابل نظامی نبود - و نیست- بلکه بازتاب یک فرهنگ عمیق اجتماعی و هویتی است که در لایههای مختلف زندگی مردم ایران ریشه دارد. به تعبیر دیگر موشکهای ایرانی انرژیبخش این هویت بود و هویت ایرانی سوخت موشکهای ایرانی.
در ایام جنگ اخیر شاهد بودیم بسیاری از مردم این دغدغه را داشتند که برای دفاع و مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکا چه کنند؟ هر کس هر کاری از دستش بر میآمد انجام میداد، اما به نظر هرچه از دفاع مقدس ۱۲ روزه میگذریم، روزمرگیها غبار فراموشی بر این هویت افکنده و به جای آن دعواهای سیاسیون و پاپاراتزیها در صدر رسانههاست.
اما چرا این هویت و روحیه مقاومت دارای اهمیت است؟ مردمی که روحیه و هویت مقاومت و جهاد دارند، هرگز جنگطلب نیستند، اما برای پاسداری از زندگی، ایمان و هویت خود به میدان میآیند. این نگاه، کلید فهم شرایط امروز و خروج از شرایط «نه جنگ، نه صلح» است. جهاد و مقاومت نه فقط با سلاح و موشک، بلکه با روحیه ایثار، خدمت و همدلی اجتماعی تعریف میشود؛ همدلی اجتماعیای که منجر به افزایش اعتماد به نفس عمومی و اتحاد مقدس مردم میشود.
از همین جهت است که رهبر معظم انقلاب هم در دیدار اخیر مدالآوران علمی و ورزشی با ایشان، سر ذوق آوردن جوانان را یک ارزش بزرگ دانستند و در ادامه توضیح دادند این پادزهر یأسافکنی و ناامیدافکنی دشمنان صهیونیست و آمریکایی است.
دشمنان صهیونیست و آمریکایی بعد از ناکامی نظامی در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، در استراتژی جدیدشان تلاش دارند جامعه ایرانی را ضعیفشده و حکومت را در آستانه فروپاشی نشان دهند.
از یک سو نتانیاهو میگوید «رژیم ایران بسیار ضعیف است» و مردم باید شورش کنند و از سوی دیگر رضا پهلوی معتقد است «جمهوری اسلامی به پایان رسیده و در فرآیند فروپاشی است». گزارشهای تحلیلی خبرگزاریهای غربی نیز نشان میدهد تلاشها برای نشان دادن شکست یا ضعف داخلی ایران است.
این رویکرد پشت پرده سیاستهای بیبیسی و اینترنشنال را هم نشان میدهد؛ جایی که با دوقطبیسازی کاذب در جهت رؤیای ایرانِ تضعیفشده فعالیت میکنند.
همزمان برخی جریانات داخلی بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه در بیانیهای گفتند: «هرگونه بیاعتنایی به ضرورت تغییر، کشور را به مسیر فروپاشی تدریجی سوق میدهد».
اما پاسخ این رویکرد را برخی چهرههای اپوزیسیون دادهاند، به طور نمونه «ملیحه محمدی» فعال سیاسی خارج از ایران خطاب به مخالفان جمهوری اسلامی میگوید: هیچ آلترناتیوی برای جمهوری اسلامی نیست و هیچیک از اپوزیسیون پایگاه اجتماعی ندارند. هر فاجعهای برای این کشور رخ داد و هر خاکی که از ایران جدا شد، در زمان پادشاهان اتفاق افتاد.
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هم نشان داد حتی اقشار خاکستری و غیرسیاسی که شاید در مسائل سیاسی فعال نبودند، وقتی پای تمامیت ارضی، امنیت و عزت ملی به میان آمد، به صحنه میآیند.
این همان چیزی است که بزرگانی همانند آیتالله العظمی جوادیآملی هم با استناد به بیانات امیرالمومنین آن را «جهاد برای زندگی شرافتمندانه» مینامند. آیتاللهالعظمی جوادیآملی در یکی از خطبههای نماز جمعه خود به نقل از حدیث امیرالمومنین میگویند فرمود: «وَاللّه ما صَلُحَت دُنیا و لا دینٌ إِلاّ بِهِ»؛ قسم به خدا دنیای مردم بدون جهاد صالح نمیشود و دین مردم بدون جهاد صالح نمیشود؛ اگر کسی بخواهد در دنیا زندگی شرافتمندانه داشته باشد، باید مبارز باشد. مبارز غیر از مهاجم است؛ مبارز یعنی سلطهناپذیر و اگر بخواهد دینی داشته باشد نیز باید مبارز باشد یعنی سلطه ناپذیر.
تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد ایران و حکومت یکیاند؛ همانطور که خود آمریکا و رژیم به کرات ثابت کردند مشکلشان با حکومتها نیست، بلکه با خود ایران است!
اما چگونه میتوان روحیه حماسی دفاع مقدس ۱۲ روزه را تداوم داد؟ پاسخ، بازخوانی تاریخ همین یک سال اخیر تا صدها سال قبل و انجام وظیفه خواص است؛ بازخوانی تاریخ یک سال اخیر یعنی جایی که سوریه تسلیم شد، اما به وعده موعود نرسید تا تاریخ ایران و افرادی که تسلیم شدند و سرنوشتشان فراموشی بود.
از سوی دیگر خواص باید روایت پیروزی و حماسه جنگ را تبیین کنند، اما برخی جریانهای سیاسی با عنوان بیدولتی و دولت بیاقتدار در پازل ایران ضعیف دشمن عمل میکنند؛ سخنان رئیسجمهور که یک تصویر ناامیدکننده، ضعیف و سیاه از ایران نشان میدهد هم در این پازل قرار میگیرد.
در حالی که دشمن امروز میخواهد «احساس ناتوانی» را جایگزین «باور به توانستن» کند، رسانههایی که تصویر ایرانِ فرسوده و ناامید را بازتولید میکنند، در واقع همان مأموریت شکستخورده میدان نظامی را در میدان روایت ادامه میدهند.
راه تداوم روحیه حماسی، نه شعار و احساسات مقطعی، بلکه بازسازی اعتماد اجتماعی، تقویت روایت ملی و گسترش میدان جهاد خدمت است؛ همان جهادی که از موشک تا مدرسه، از سنگر تا بیمارستان و از خاکریز تا رسانه را به هم پیوند میدهد. دفاع مقدس ۱۲ روزه باید از حافظه نظامی به حافظه فرهنگی و رسانهای ایران منتقل شود؛ تا جوان ایرانی بفهمد مقاومت صرفاً در مرزها نیست، بلکه در مرام، اخلاق، دانش و امید تداوم دارد.
اگر آن روحیه در جان جامعه زنده بماند، هیچ تحریم و هجمهای نمیتواند این ملت را به زانو درآورد؛ همانگونه که در آن ۱۲ روز، موشکها از ایمان برخاستند و ایمان از مردم. این است رمز جاودانگی روحیه دفاع مقدس: «ایمان، ایستادگی، امید». هر جا ایران بوده، مردم بودهاند و هر جا مردم ایستادهاند، ایران پایدار مانده.
منبع: وطن امروز