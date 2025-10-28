\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0648\u0646\u0627\u0644\u062f \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0647\u0646\u06af\u0627\u0645 \u0648\u0631\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0645\u062d\u0644 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u0646\u062e\u0633\u062a \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0698\u0627\u067e\u0646 \u0647\u06cc\u0686 \u062a\u0648\u062c\u0647\u06cc \u0628\u0647 \u0646\u0648\u0639 \u062a\u0634\u0631\u06cc\u0641\u0627\u062a \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0628\u0627\u0644 \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u0627\u06cc\u0646\u06af\u0648\u0646\u0647 \u0628\u0627\u0639\u062b \u06af\u06cc\u062c \u0634\u062f\u0646 \u0646\u062e\u0633\u062a \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0698\u0627\u067e\u0646 \u0634\u062f.\n\u00a0\n